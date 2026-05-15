'ଏହା ପ୍ରମୋସନ ନା ଡିମୋସନ?'; ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶ୍ରୀଜେଶ

ଶ୍ରୀଜେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

PR Sreejesh vs Dilip Tirkey
ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶ୍ରୀଜେଶ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 5:41 PM IST

PR Sreejesh vs Dilip Tirkey, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ହକିରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ତଥା ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ ପୁଣିଥରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଶାନା ସାଧିଛନ୍ତି। ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀଜେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଜେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ 'ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିମ୍'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଦଳକୁ ନେଇ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତେବେ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛି କି? ସେଥିରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ରହିବେ? ତାହାର ଗଠନ କେମିତି ହେବ? କେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ? ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା।

ଗୋଲକିପିଂ କୋଚ୍‌ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ହକି ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ କେବଳ ଗୋଲକିପିଂ କୋଚ୍ କରିବା ପ୍ରମୋସନ ମାନାଯିବ ନା ଡିମୋସନ?

ଶ୍ରୀଜେଶ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ଥର ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିଶ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ର କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଶ୍ରୀଜେଶ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଚିଂ ସେଟ୍‌ଅପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜେଶ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରୋଟି ଦଳ ପାଇଁ ଛଅ ଜଣ ବିଦେଶୀ କୋଚ୍, ତିନି ଜଣ ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନିଂ କୋଚ୍, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଭିଡିଓ ଆନାଲିଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଗୋଲକିପର କୋଚ୍ ଏବଂ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ କଥା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାକି ଅଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଜେଶ ଏହା ସମେତ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଦିଗ୍ଗଜ ମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂହ ଏବଂ ରାନୀ ରାମପାଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ’ଣ ଏବେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ? ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଓ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟତୀତ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି।

