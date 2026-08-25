ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ଭାରତ? ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ପି.ଆର୍. ଶ୍ରୀଜେଶ କହିଲେ ଅସଲ କାରଣ
ପି.ଆର୍. ଶ୍ରୀଜେଶ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : August 25, 2026 at 1:23 PM IST
Hockey World Cup 2026: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ତଥା ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଆର୍. ଶ୍ରୀଜେଶ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜେଶ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଡ଼ ଦଳଠାରୁ ହାରିଲେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ଛୋଟ ଦଳକୁ ହରାଇଲେ ତାହାକୁ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଏ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ସୋମବାର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାଠାରୁ ୩-୫ ଗୋଲ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି।
ପି.ଆର୍. ଶ୍ରୀଜେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଆସୁଛି। ସେଠାରେ ପଦକ ଜିତନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ୍ ହେଲା, ତାହାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ତଥାପି ଜୀ-ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଲଢ଼ିଲେ ଓ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜବାବଦେହିତା କାହିଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଦଳ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ସତରେ ଆଶା କରିପାରିବା କି?"
Don’t worry… the World Cup doesn’t matter. 🤡— sreejesh p r (@16Sreejesh) August 24, 2026
The Asian Games are coming. Win a medal 🥇 there, and then we can start dreaming about LA 2028. Apparently, that’s enough to cover everything that went wrong at the World Cup.
Women’s chief coach on holiday just before the World…
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୁଷ ଦଳ ଯଦି ଏକ ଶୀର୍ଷ ଦଳଠାରୁ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି, ଯଦି ଏକ ଏସୀୟ ଦଳକୁ ହରାଇଦିଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ, ଭଲ ହକି ଖେଳିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆମେ କେବଳ ଭଲ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦଳ ଗଠନ କରୁଛୁ, ନା ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବା ଭଳି ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛୁ? 'ଶିକ୍ଷା', 'ଭଲ ହକି' ଏବଂ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଳରେ ଲୁଚିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ କୌଣସି ନାଟକ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍। ତେଣୁ ଏହି କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପଚାରିବ? ଜବାବଦେହିତା କିଏ ମାଗିବ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସତରେ କଣ କାହାକୁ ଏହାର ଚିନ୍ତା ଅଛି?"
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ମନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରିବା ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା। ଫୁଲଟନ୍ ପିଟିଆଇ (PTI) କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ କଠିନ ଦିନ ଥିଲା। ଆମେ ଏଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଆମେ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଭଲ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଜରିଆରେ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଆମେ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହକି ଖେଳିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ।"