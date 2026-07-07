ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ପେନ୍; କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ରୋନାଲଡୋ
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ୪୧ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି।
Published : July 7, 2026 at 9:53 AM IST
Portugal vs Spain: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ପେନ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଲ୍ କରି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ୧-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ମିକେଲ୍ ମେରିନୋ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ (୯୦+୧ ତମ ମିନିଟ୍) ରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସ୍ପେନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଉଭୟ ଦଳ କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ
ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ହାଫରେ ଉଭୟ ଦଳ ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ମିକେଲ୍ ଓୟାରଜାବାଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗୋଲକିପର ଡିଓଗୋ କୋଷ୍ଟା, ଆଲେକ୍ସ ବେନାଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର କର୍ଲିଂ ଶଟକୁ ଅଟକାଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଲାଗିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
A late winner to secure a spot in the quarter-finals! 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
ମିକେଲ୍ ମେରିନୋଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ୍
ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫରେ ଉଭୟ ଦଳ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ କେହି ବି ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବର ରହିବ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ (୯୦+୧ ତମ ମିନିଟରେ) ସ୍ପେନର ଦୁଇଜଣ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫେରାନ୍ ଟୋରେସ୍ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ମିକେଲ୍ ମେରିନୋ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍ପେନକୁ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ଗୋଲ୍ ହିଁ ସ୍ପେନର ବିଜୟର କାରଣ ସାଜିଥିଲା।
ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ
ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ୪୧ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋନାଲଡୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ସେ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୧ ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କ୍ରମାଗତ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫୁଟବଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୋନାଲଡୋ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲେ।
Bahkan yang terbaik pun tidak bisa menulis ulang takdir.— PanditFootball.com (@panditfootball) July 6, 2026
Cristiano Ronaldo akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya memang tidak pernah ditakdirkan untuk memenangkan Piala Dunia. Meski telah menjaga fisik di level tertinggi hingga usia 41 tahun demi memimpin… pic.twitter.com/PGhIcbxT7z
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସ୍ପେନର ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ କିଛି ଭଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ନୁନୋ ମେଣ୍ଡେସଙ୍କ ଏକ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଶଟ୍ କ୍ରସବାରରେ ବାଜି ଫେରିଆସିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମରେ ମେରିନୋ ସାଜିଲେ ସ୍ପେନର ହିରୋ
ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫରେ ଉଭୟ ଦଳ ସତର୍କ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକାବିଲା ଗୋଲଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟକୁ (ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍) ଯିବ, କିନ୍ତୁ ୯୦+୧ ତମ ମିନିଟରେ ସ୍ପେନର ଦୁଇଜଣ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫେରାନ୍ ଟୋରେସ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ମିକେଲ୍ ମେରିନୋ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫିନିଶ୍ କରି ସ୍ପେନକୁ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ଗୋଲ୍ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
July 6, 2026
ସ୍ପେନ୍ ରଚିଲା ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସ୍ପେନ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ କ୍ରମାଗତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚରେ କ୍ଲିନ୍ ଶିଟ୍ (ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ) ରଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଏବେ ସ୍ପେନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲାର ବିଜେତା ଦଳ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ।