ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ରୋନାଲଡୋ

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 8:32 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳର କମାଣ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରୋନାଲଡୋ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହି ଦଳରେ ବ୍ରୁନୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସନ୍ତୁଳିତ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳରେ ବ୍ରୁନୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡୋ ସିଲଭାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ନୁନୋ ମେଣ୍ଡେସ୍, ଜୋଆଓ ନେଭେସ୍ ଏବଂ ଟମାସ ଆରାଉଜୋଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।

ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ

ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଗ୍ରୁପ୍-କେ ରେ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋ, କଲୋମ୍ବିଆ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦଳ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସଂଯୋଜନ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ୪୮ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ଏହାର ଯୌଥ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ୧୬ଟି ସହରରେ ଖେଳାଯିବ। ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚିଲି ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି (ୱାର୍ମ-ଅପ୍) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଯୋଜନ ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥର ସମୀକ୍ଷା କରିବ।

୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ

ରୋନାଲଡୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ୨୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୪୩ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଗତ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଜିନ୍‌ରେ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବର୍ଷ ୨୦୧୬ରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ଥର ୟୁଇଏଫଏ (UEFA) ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ (୨୦୧୯, ୨୦୨୫) ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।

ର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍‌ର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ

ଗୋଲକିପର: ଡିଏଗୋ କୋଷ୍ଟା, ଜୋସ୍ ସା, ରୁଇ ସିଲଭା, ରିକାର୍ଡୋ ଭେଲ୍‌ହୋ।

ଡିଫେଣ୍ଡର: ଡିଏଗୋ ଡାଲୋଟ୍, ମ୍ୟାଥିୟସ୍ ନୁନେସ୍, ନେଲସନ୍ ସେମେଡୋ, ଜୋଆଓ କେନସେଲୋ, ନୁନୋ ମେଣ୍ଡେସ୍, ଗୋନସାଲୋ ଇନାସିଓ, ରେନାଟୋ ଭେଇଗା, ରୁବେନ୍ ଡିଆସ୍, ଟମାସ ଆରାଉଜୋ।

ମିଡଫିଲ୍ଡର: ରୁବେନ୍ ନେଭେସ୍, ଜୋଆଓ ନେଭେସ୍, ଭିଟିନ୍‌ହା, ବ୍ରୁନୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍, ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡୋ ସିଲଭା, ଜୋଆଓ ଫେଲିକ୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଟ୍ରିନକାଓ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ କନସେସିଓ, ସାମୁ କୋଷ୍ଟା।

ଫରୱାର୍ଡ: ପେଡ୍ରୋ ନେଟୋ, ରାଫେଲ୍ ଲିଓ, ଗୋନସାଲୋ ଗୁଏଡେସ୍, ଗୋନସାଲୋ ରାମୋସ୍, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ।

