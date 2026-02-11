ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝିଅର କମାଲ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ପୂଜା
Published : February 11, 2026 at 2:07 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 2:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ସେ କ'ଣ ଖେଳିବ?" – ଦିନେ ଏହି କଥା ପୂଜାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଖେଳକୁଦ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଅକ୍ଷମତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ପୂଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏହି ଝିଅ।
ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଜିତିଲେ ୩ଟି ପଦକ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୂଜା ବେହେରା ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ F-୫୭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ସେ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଓ ସଟ୍ଫୁଟ୍ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ଓଲଟପୁରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର
ପୂଜାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଓଲଟପୁରସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତୀୟ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନ (SVNIRTAR) ରେ ରହି ସେ ବିଗତ ୫ ମାସ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଏହି କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
"ଝିଅମାନେ ଚୁଲିମୁଣ୍ଡକୁ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଗୌରବ"
ପୂଜା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବି। ସବୁ ଝିଅମାନେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ କୁ ନୁହଁ। ଆଜିର ଝିଅ ଦେଶର ଗୌରବ। ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୋ ଭଳି ସବୁ ଝିଅମାନେ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଜରୁରୀ।"
ପୂଜା ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତାର ଗୋଡ ଖରାପ ସେ କଣ ଖେଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାରା ଖେଳାଳି। ଆଗକୁ ମୋର ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର