ETV Bharat / sports

ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝିଅର କମାଲ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ପୂଜା

Odisha Para Athletics: ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୂଜା ବେହେରା ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

Pooja Behera The New Star of Odisha Para Athletics
ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝିଅର କମାଲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 2:07 PM IST

|

Updated : February 11, 2026 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ସେ କ'ଣ ଖେଳିବ?" – ଦିନେ ଏହି କଥା ପୂଜାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଖେଳକୁଦ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଅକ୍ଷମତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ପୂଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏହି ଝିଅ।

ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଜିତିଲେ ୩ଟି ପଦକ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୂଜା ବେହେରା ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ F-୫୭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ସେ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଓ ସଟ୍‌ଫୁଟ୍‌ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

Odisha Para Athletics Pooja Behera
ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପୂଜା ବେହେରା (ETV Bharat)

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ଓଲଟପୁରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର

ପୂଜାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଓଲଟପୁରସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତୀୟ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନ (SVNIRTAR) ରେ ରହି ସେ ବିଗତ ୫ ମାସ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଏହି କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Odisha Para Athletics Pooja Behera
ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପୂଜା ବେହେରା (ETV Bharat)

"ଝିଅମାନେ ଚୁଲିମୁଣ୍ଡକୁ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଗୌରବ"

ପୂଜା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବି। ସବୁ ଝିଅମାନେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ କୁ ନୁହଁ। ଆଜିର ଝିଅ ଦେଶର ଗୌରବ। ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୋ ଭଳି ସବୁ ଝିଅମାନେ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଜରୁରୀ।"

Odisha Para Athletics Pooja Behera
ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପୂଜା ବେହେରା (ETV Bharat)

ପୂଜା ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତାର ଗୋଡ ଖରାପ ସେ କଣ ଖେଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାରା ଖେଳାଳି। ଆଗକୁ ମୋର ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି।"

ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝିଅ ପୂଜା କଲେ କମାଲ (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି; ଅଶ୍ୱିନ୍ କହିଲେ- 'ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ'

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

T20 World Cup: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଆଇସିସିର ମୋହର, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲା ବିସିସିଆଇ?

Last Updated : February 11, 2026 at 2:26 PM IST

TAGGED:

PARA ATHLET PUJA BEHERA
NEW STAR OF ODISHA PARA ATHLETICS
ODISHA STATE PARA ATHLETICS
ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପୂଜା ବେହେରା
POOJA BEHERA ODISHA PARA ATHLETICS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.