T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି, ଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା

ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସ୍ବରୂପ କଲମ୍ବୋରେ 15 ଫେବୃଆରୀ, 2026ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ।

T20 WORLD CUP TROPHY
T20 WORLD CUP TROPHY (IANS)
Published : January 14, 2026 at 10:17 PM IST

4 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଉପମହାଦେଶକୁ ଫେରୁଛି, କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 । ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଏହି ICC ମେଗା-ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଦେଶର 20ଟି ଦଳ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସବୁକିଛି ସକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ ।

T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍

ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ତାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି । ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସ୍ବରୂପ କଲମ୍ବୋରେ 15 ଫେବୃଆରୀ, 2026ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

ବାଂଲାଦେଶ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିବାଦ

ପାକିସ୍ତାନ ବାଦ୍ ସୀମାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି - ବାଂଲାଦେଶରେ । ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ଯାହା ଭାରତରେ ଏହାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିବାର ଉପଯୁକ୍ତତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

ଏହି ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷକରି କୋଲକାତାରେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତଥାପି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିଛି ।

ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ପୂର୍ବରୁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ICC ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଖେଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ବି ସ୍ମୃତିରେ ତାଜା ହୋଇରହିଛି । ଯାହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିବା ସହିତ, BCCI ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ।

ଯଦିଓ ICC ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆପତ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ନୂତନ ସୂଚୀ ବିଚାର କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ଆୟୋଜକମାନେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଭୟ ବିନା ଖେଳିବାକୁ ରାଜି କରାଇପାରିବେ । ବାଂଲାଦେଶ କୋଲକାତାର (ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ) ତିନିଟି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର (ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ) ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ

ଏହି ଥର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଭୂରାଜନୀତି ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T20 ଟ୍ରଫି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ତଥା ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାର ଯୋଡ଼ି ବିନା ଏସବୁ କଷ୍ଟକର, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫଟାଫଟ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛନ୍ତି ।

ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଥିବା ଏକ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ରକଷ୍ଟାର ଜୋନରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ଏବଂ ଯୁବ ତାରକାମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ।

Rohit-Kohli with the T20 trophy
Rohit-Kohli with the T20 trophy (IANS)

ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ

ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମାନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ । ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ସିରିଜ୍ ହେବ । ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଫର୍ମ ଆଧାରରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେଇ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବେଞ୍ଚରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘୋଷିତ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 2024 ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଅଂଶ ଥିଲେ । ଏକ ବଡ଼ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୭ ଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ।

ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଘାତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ୩ ନମ୍ବରରେ ଲଗାତାର ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତଥାପି ଏସବୁ ସମଗ୍ର ଦଳର ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଆଶାର ଚାପ ସହ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ।

T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଫିକ୍ସଚର

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା 20ଟି ଦଳକୁ ଚାରିଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ସୁପର 8କୁ ଯିବେ । ସୁପର 8ରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ଦଳ ତା'ପରେ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ । ସେମିଫାଇନାଲ କୋଲକାତା/କଲମ୍ବୋ (ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ କଲମ୍ବୋରେ) ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତା'ପରେ ଟାଇଟଲ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ/କଲମ୍ବୋରେ (ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ ପୁଣି ଥରେ) ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଦଳ

ଗ୍ରୁପ୍ A- ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ କଲମ୍ବୋରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ଗ୍ରୁପର ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଦଳ ରହିଛନ୍ତି । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର କୋଡ୍ X1 ଏବଂ ଏହା ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କଲମ୍ବୋ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଏହାର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବ ।

ଗ୍ରୁପ୍ B- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗ୍ରୁପ୍ Bରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2021 ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟତିତ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରୁପ୍ C- ଦୁଇ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଡେବ୍ୟୁଆଣ୍ଟ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଏସୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳ ଅଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରୁପ୍ D- ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାନାଡା ଏବଂ UAE ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

