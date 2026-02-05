୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ହେବ କି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍? ପାକ୍ ପିଏମ୍ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା
T20 World Cup 2026: ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇସିସିର ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରେ ଆସିଥିଲା।
Published : February 5, 2026 at 9:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଟଳ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳରେ ରାଜନୀତି ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇସିସିର ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରେ ଆସିଥିଲା।
ଶେହବାଜ ସରିଫ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଇସଲାମାବାଦରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛୁ: ଆମେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ।" ସେ ଏହାକୁ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ସରିଫ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରୀଡାରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।"
🚨 Pakistani PM Shehbaz Sharif said -— Tejash (@Tejashyyyyy) February 4, 2026
We will not play with India in the T20 World Cup. We stand with the Bangladesh.
It will be more fun if they boycott.
- Broadcasters will throw them in court
- ICC will pause the revenue
- No foreign players in PSLpic.twitter.com/whUj2dJmAR
ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ
ପିଟିଆଇ ଭାଷା ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆଇସିସି କହିଛି ଯେ ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସରକାରୀ ପ୍ରସାରକ ଜିଓଷ୍ଟାରରୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସିସିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣାଇ ନାହିଁ।
ପିସିବିର ଏକ ସୂତ୍ର ଏଜେନ୍ସିକୁ କହିଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୋର୍ଡ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ପିସିବିର ଏକ ସୂତ୍ର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛି, "ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନ ଖେଳିବାରେ ଅଟଳ ରହେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରସାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଇସିସି ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଟି (ଡିଆରସି) ପାଖକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ।" ଆଇସିସିର ଡିଆରସି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମିଟି ଯାହା ଆଇସିସି ବୋର୍ଡର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ ଶୁଣେ ନାହିଁ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ମୋହସିନ ନକଭି
ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୨ ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନକଭି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, "ନକଭି ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶାସକ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ରାଜନେତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁନ୍ତି।" ସେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇପାରନ୍ତି।