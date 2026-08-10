'ରେସ୍ତୋରାଁ ବାଲା ସହ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲ?' ବକ୍ସର ଲଭଲିନାଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ପିଏମ ମୋଦି! ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
Published : August 10, 2026 at 1:12 PM IST
PM Modi to Lovlina: ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର କେବେଳ ପଦକ ତ ଜିତି ନଥିଲେ, ବରଂ ଗ୍ଲାସଗୋର ଏକ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଭାରତର ଭୁଲ୍ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ନିଜର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ପିଏମ ମୋଦି ନିଜେ ଲଭଲିନାଙ୍କ ସହ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପିଏମ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ।
ଲଭଲିନା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଦଳ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସଗୋର ଏକ ରେସ୍ତୋରାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲଭଲିନାଙ୍କ ନଜର ଭାରତର ଏଭଳି ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାଗ ଗାୟବ ଥିଲା। କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପିଏମ ମୋଦି ଲଭଲିନାଙ୍କୁ ହାଲୁକା ମିଜାଜ୍ରେ ପଚାରିଥିଲେ, "କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ରେସ୍ତୋରାଁ ବାଲା ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲ?"
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi lauds boxer Lovlina Borgohain for raising an objection after noticing an incorrect depiction of the Indian map at a restaurant in Glasgow during the 2026 Commonwealth Games. Borgohain had flagged the omission of the Northeast from the… pic.twitter.com/m1hjmjz9FN— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଲଭଲୀନା ଟିକେ ହସି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଲଭଲୀନା କହିଥିଲେ ଯେ, ତାହା ଖୁସିର ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଭୁଲ୍ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ସେ ରେସ୍ତୋରାଁର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଶାଳୀନତାର ସହ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଲଭଲୀନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ପିଏମ ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାନଚିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଯେ ସେହି ଭିଡିଓଟି ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ଲୋକେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ସେ ଲଭଲୀନାଙ୍କ ଖେଳ ସଫଳତା ସହିତ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଚେତନତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
କଣ ଥିଲା ରେସ୍ତୋରାଁ ମାମଲା?
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ଗେମ୍ସରେ ସମୁଦାୟ ୧୦ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଦଳ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସଗୋର ‘ମିଷ୍ଟର ସିଂସ ଇଣ୍ଡିଆ’ (Mister Singh's India) ରେସ୍ତୋରାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲଭଲୀନାଙ୍କ ନଜର ନାପକିନ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲଭଲୀନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେହି ମାନଚିତ୍ରରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାଗକୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ଲୋଗୋରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଆସାମର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଲଭଲୀନା ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ରେସ୍ତୋରାଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
Delighted to host our outstanding medal winners from the Commonwealth Games 2026 at 7, Lok Kalyan Marg. Heard about their experiences from the Games.— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2026
Each one of them has made our nation proud through their exceptional performances. Their success will motivate many youngsters. pic.twitter.com/1zkYCKiV8r
ଲଭଲୀନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଉଗ୍ର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଳୀନ ଭାବରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲଭଲୀନା କହିଥିଲେ, 'ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରୁ ଆମର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଂଶ ଗାୟବ ଅଛି। ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ।' ତାଙ୍କ ଆପତ୍ତିର ଭିଡିଓ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା।
ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ରେସ୍ତୋରାଁ ତରଫରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ଭୁଲ୍ ମାନଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଲୋଗୋରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭାରତର ସଠିକ୍ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ରେସ୍ତୋରାଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆତିଥେୟତା କରିବାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଥିଲା ଏବଂ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ପରିଚାଳନା ସାମ୍ନାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭୁଲ୍ ମାନଚିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।