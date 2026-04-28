ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି, ଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ
PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାଙ୍ଗଟୋକରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : April 28, 2026 at 2:28 PM IST
PM Modi Plays football, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାଙ୍ଗଟୋକରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ୍। ତାଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଫୁଟବଲର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତଂମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
A football morning in Gangtok! We learnt, we played, we celebrated and above everything else, we enjoyed the game…. pic.twitter.com/rZ0jLey5u7— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026
ସିକ୍କିମ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ଥାନୀୟ କିଶୋର ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ସହ କିଛି ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ରୁ ତ କେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡରୁ ସେ ବଲକୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଗୋଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମ ପାଦର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏକ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, 'ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଶିଖାଇବେ କି? ଏମିତି ତ ହେବନି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହରାଇଦେବେ।'
Nothing like playing some football with my young friends in Sikkim on a lovely Gangtok morning! ⚽️ pic.twitter.com/5xEceWBH1f— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଖେଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୁନୁନ୍ ବା ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ (୨୦୩୬) ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ଖେଳାଳି ହୋଇସାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏବେଠାରୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।'
Clearly, an energising football session with these youngsters! pic.twitter.com/Xc99oCylqt— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା ଖେଳ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଭରିଦେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର 'ଏକ୍ସ' (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, 'ଗାଙ୍ଗଟୋକର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ, ସିକ୍କିମରେ ମୋର କୁନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା।' ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, 'ଏହି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସେସନ୍।' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଉପରେ ନିଜର ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।