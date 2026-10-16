ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ଖେଳାଳିମାନେ ଦେଲେ ଏହିସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।
Published : October 16, 2026 at 2:27 PM IST
Asian Games 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 'ହକି ଷ୍ଟିକ୍' ଏବଂ 'ଜର୍ସି' ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା ଖଡ଼ସେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘର ସଭାପତି ପି.ଟି. ଉଷା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା, ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ୨୧ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୨୭ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୩୭ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ ମୋଟ ୮୫ଟି ପଦକ ଜିତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ମେଡାଲ୍ ତାଲିକାରେ ଚୀନ୍ ୩୪୧ଟି ପଦକ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ୨୬୦ଟି ପଦକ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ୧୫୦ଟି ପଦକ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
Our Asian Games champions have made the Tricolour fly high! Their achievements show what passion, perseverance and belief can achieve. https://t.co/m3gOPecQCo— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2026
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଭାରତର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଏବଂ ମିକ୍ସଡ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଭଳି ନୂଆ ଖେଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁଟିଂରେ ମହିଳା ଟ୍ରାପ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଖାତାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା।
ସେହିପରି ୱେଟ୍ଲିଫ୍ଟିଂରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ୍ କୁସ୍ତିରେ ଭାରତ ୬୪ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ସଫଳତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏସୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଏକ ଶକ୍ତ ଛାପ ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି।
You have made the Tricolour fly high and enhanced its honour and pride: PM @narendramodi to the Asian Games team https://t.co/pJazGfotrq— PMO India (@PMOIndia) October 15, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବିଶେଷ ଉପହାର
ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଜର୍ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜର୍ସି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଚେରୀରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ସୁପରଷ୍ଟାର ତୀରନ୍ଦାଜ କୁମକୁମ ମୋହୋଦ ତୀର ଓ ଧନୁ, ସେହିପରି ଗୋଲ୍ଫରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତାଇଥିବା ପ୍ରଣବୀ ଉର୍ସ ଗୋଲ୍ଫ ବଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲଭ୍ସକୁ ଫ୍ରେମ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।