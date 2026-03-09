ETV Bharat / sports

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି କ’ଣ କହିଲେ...

T20 World Cup 2026: ଭାରତର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ପୂରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ୍‌ରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି।

Celebrities React As India Win
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି କ’ଣ କହିଲେ... (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 12:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026: ରବିବାର ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ଦୋହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତିନିଥର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଦଳର ଏହି ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପୂରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ୍‌ରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି।

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମଜାଦାର ଅନ୍ଦାଜ୍

ସବୁବେଳେ ନିଜର ନିଆରା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଭୂତ ବାଙ୍ଗଲା' ର ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ GIF ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରର ମାହୋଲ ଠିକ୍ ଏମିତି 🕺🏼🥁। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।"

ସଚିନ ଓ ବିରାଟଙ୍କ ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ

କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟିମ୍‌ର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ।

ସେହିପରି ବିରାଟ କୋହଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍! ଚାପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ।" ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଟିମ୍‌କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

"ମୋ ଗଳା ବସିଗଲାଣି"- ଅଜୟ ଦେବଗନ

ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ ନିଜ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପାଟି କରି କରି ମୋ ଗଳା ବସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁର ହସ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛି।"

ବିବେକ ଓବରୋଇଙ୍କ 'ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜିଙ୍କସ୍' ଚର୍ଚ୍ଚା

ବିବେକ ଓବରୋଇ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଆମେ 'ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଅପଶକୁନ' (Jinx) କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୋତି ଦେଇଛୁ। ଭାରତ ୨୫୫ ରନ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଜଣେ 'ଚେସ୍ ମାଷ୍ଟର' ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ଗାବ୍ରୁ' ଅନ୍ଦାଜ୍

ସନ୍ନି ଦେଓଲ ନିଜର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଅନ୍ଦାଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ! ଆମ ଗାବ୍ରୁ ପୁଅମାନେ କରି ଦେଖାଇଲେ। ବୁମରା, ସଞ୍ଜୁ, ଇଶାନ, ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଅଭିଷେକ - ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖେଳ ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିଛି।"

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ମହେଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ 'ବିଷ୍ଟ ମୋଡ୍' (Beast Mode) ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ବିଜୟ ସାରା ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରିଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ICC ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା?

ଇତିହାସ ଦୋହରାଇଲା ଭାରତ; ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଜଲୱା; କୋହଲି ଓ ୱିଲିୟମସନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

TAGGED:

CELEBRITIES REACT AS INDIA WIN
T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 FINAL
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
CELEBRITIES REACT AS INDIA WC WIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.