ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି କ’ଣ କହିଲେ...
T20 World Cup 2026: ଭାରତର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ପୂରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ୍ରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି।
T20 World Cup 2026: ରବିବାର ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ଦୋହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତିନିଥର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଦଳର ଏହି ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପୂରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ୍ରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି।
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମଜାଦାର ଅନ୍ଦାଜ୍
ସବୁବେଳେ ନିଜର ନିଆରା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଭୂତ ବାଙ୍ଗଲା' ର ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ GIF ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରର ମାହୋଲ ଠିକ୍ ଏମିତି 🕺🏼🥁। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।"
हर घर का माहौल 🕺🏼🥁— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 8, 2026
Congratulations on bringing the World Cup home, Team India 🇮🇳 pic.twitter.com/m6Tmmqj4NB
ସଚିନ ଓ ବିରାଟଙ୍କ ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ
କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟିମ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ।
Winning the World Cup twice in a row, the first time any team has done so in the T20 format. Totally deserving and rightful winners of the trophy.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 8, 2026
What a fantastic performance by our team and a special brand of cricket on display.
Well done, Team India. Jai Hind! 🇮🇳🏆
ସେହିପରି ବିରାଟ କୋହଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍! ଚାପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ।" ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
A special congratulatory message from Virat Kohli after India's famous #T20WorldCup victory 👌 pic.twitter.com/5IHZ5UZUEe— ICC (@ICC) March 8, 2026
"ମୋ ଗଳା ବସିଗଲାଣି"- ଅଜୟ ଦେବଗନ
ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ ନିଜ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପାଟି କରି କରି ମୋ ଗଳା ବସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁର ହସ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛି।"
ବିବେକ ଓବରୋଇଙ୍କ 'ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜିଙ୍କସ୍' ଚର୍ଚ୍ଚା
ବିବେକ ଓବରୋଇ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଆମେ 'ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଅପଶକୁନ' (Jinx) କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୋତି ଦେଇଛୁ। ଭାରତ ୨୫୫ ରନ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଜଣେ 'ଚେସ୍ ମାଷ୍ଟର' ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ଗାବ୍ରୁ' ଅନ୍ଦାଜ୍
ସନ୍ନି ଦେଓଲ ନିଜର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଅନ୍ଦାଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ! ଆମ ଗାବ୍ରୁ ପୁଅମାନେ କରି ଦେଖାଇଲେ। ବୁମରା, ସଞ୍ଜୁ, ଇଶାନ, ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଅଭିଷେକ - ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖେଳ ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିଛି।"
What was that!!! 🤯🤯🤯— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 8, 2026
A magnificent testimony to Team India’s dominance unleashing full beast mode to bring it home for 1.4 billion hearts…😍😍😍Exemplary performances from Samson, Abhishek, Ishan, Dube , Bumrah, Axar and everyone who made this unforgettable…. Congratulations… pic.twitter.com/1S6vZx17vM
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ମହେଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ 'ବିଷ୍ଟ ମୋଡ୍' (Beast Mode) ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ବିଜୟ ସାରା ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରିଦେଇଛି।