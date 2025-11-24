'ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍'- ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Published : November 24, 2025 at 3:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହି ସଫଳତା ସହିତ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସମାନ ଧାରାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ 23 ନଭେମ୍ବର, 2025 ରେ ନେପାଳକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଭେମ୍ବର 24ରେ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଜୟ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ।
Congratulations to Indian Blind Women’s Cricket Team for creating history by winning the inaugural Blind Women’s T20 World Cup! More commendable is the fact that they stayed unbeaten in the series. This is indeed a historic sporting achievement, a shining example of hardwork,… pic.twitter.com/wARpvRRoIm— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ! ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସିରିଜରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ସଫଳତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍! ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।"
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ! 2025 ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା T20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଗର୍ବର ସହିତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭକାମନା।"
A historic day for Indian sports!— Amit Shah (@AmitShah) November 23, 2025
Congratulations to Team India on their remarkable victory in Women’s T20 Cricket World Cup for the Blind 2025. Our Tiranga today flutters higher with pride at your achievement. Your triumph mirrors your resolve and dedication to win honors for… pic.twitter.com/Mxn3RiASC6
ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025
ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରି ନେପାଳକୁ 114/5ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ମାତ୍ର 12 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦଳ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭାରତ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନେପାଳ, ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇତିହାସ ରଚିଲେ ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ, ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାହାଘର ସ୍ଥଗିତ, ବିବାହର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ