ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ: ସଚିନ, ଗମ୍ଭୀର ଓ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସମେତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Published : September 17, 2026 at 2:14 PM IST
PM Modi 76th Birthday: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନିଜର ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ କେବଳ ବିଜେପି ଦଳ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ପି.ଟି. ଉଷା ଏବଂ ସାଇନା ନେହୱାଲଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳାଳି କିପରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ମହାନ ଖେଳାଳି ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଭାରତକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ତଥା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।"
Wishing a very Happy Birthday to Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. Your tireless dedication to the nation continues to inspire us all. Praying for your long life, good health, and happiness as you guide India to new heights. 🙏🏼— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 17, 2026
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ଭାରତକୁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଉଥାନ୍ତୁ।"
Wishing health and happiness for our Hon’ble PM Shri Narendra Modi Ji. May you continue to lead India towards a glorious future. @narendramodi— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 17, 2026
ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଯୁବରାଜ ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଭାରତର ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନିରନ୍ତର ରୂପ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ନେଇ ଆସୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା।"
Wishing our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very happy birthday.— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 17, 2026
Your leadership continues to shape India’s journey towards a stronger and more progressive future. 🇮🇳🙏
May the year ahead bring you good health, happiness and continued success.#SewaDiwas…
ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ସୁରେଶ ରୈନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା! ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାଉ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରଗତି, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍!"
Wishing our Hon’ble Prime Minister @narendramodi Ji a very happy birthday! 🇮🇳🎂— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) September 17, 2026
May you be blessed with good health, strength and happiness. May your dedication to the nation continue to inspire millions and take Bharat to greater heights of progress, pride and glory. 🇮🇳🙏
Jai…
ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସାଇନା ନେହ୍ୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହ ସେବା ଦିବସରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ସେବା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତ ଗଠନର ଆଲୋକ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥାଉ।"
🪔 Lighting the Aashirvaad Ka Diya on Sewa Diwas, with prayers and best wishes for Hon’ble PM Shri Narendra Modi ji on his birthday. @narendramodi ji 🙏— Saina Nehwal (@NSaina) September 17, 2026
May the light of service, dedication and a stronger India continue to shine. 🇮🇳#सेवा_संकल्प_अभियान#SevaSankalpAbhiyan… pic.twitter.com/nyExR173dd
ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ଫିକ ସଂଘ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଟି ଉଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ମିଳୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।"
Warmest birthday greetings to Hon'ble Prime Minister Shri. @narendramodi ji! Praying for your good health and continued strength to guide our nation towards greater peace, prosperity, and progress. pic.twitter.com/8oJ45bb2qD— P.T. USHA (@PTUshaOfficial) September 17, 2026
ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ ଏକ୍ସ (X) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।"
Wishing our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji a very happy birthday.— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) September 17, 2026
Your energy, discipline and unwavering commitment to the nation are truly inspiring. May you be blessed with great health, strength and many more years of service to our country. pic.twitter.com/bf8GEbV49R