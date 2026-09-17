ETV Bharat / sports

ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ: ସଚିନ, ଗମ୍ଭୀର ଓ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସମେତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Sports Stars Rain Birthday Wishes on PM Narendra Modi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi 76th Birthday: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନିଜର ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ କେବଳ ବିଜେପି ଦଳ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ପି.ଟି. ଉଷା ଏବଂ ସାଇନା ନେହୱାଲଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳାଳି କିପରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ମହାନ ଖେଳାଳି ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଭାରତକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ତଥା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।"

ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ଭାରତକୁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଉଥାନ୍ତୁ।"

ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଯୁବରାଜ ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଭାରତର ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନିରନ୍ତର ରୂପ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ନେଇ ଆସୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା।"

ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ସୁରେଶ ରୈନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା! ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାଉ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରଗତି, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍!"

ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସାଇନା ନେହ୍ୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହ ସେବା ଦିବସରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ସେବା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତ ଗଠନର ଆଲୋକ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥାଉ।"

ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ଫିକ ସଂଘ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଟି ଉଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ମିଳୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।"

ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ ଏକ୍ସ (X) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. BCCI ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଦିନିକିଆ ଟିମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ
  2. ପାକିସ୍ତାନର ହାଇଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ! ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କଲା, ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ରଖିଲା ବଡ଼ ଦାବି

TAGGED:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ତେନ୍ଦୁଲକର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା
କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା
PM MODI BIRTHDAY SPORTS WISHES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.