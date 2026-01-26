ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ରୋହିତ, ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
PLAYERS IN PADMA AWARDS 2026 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୨୫ ତାରିଖ (ରବିବାର) ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୬ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ୧୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।
୨୦୨୬ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଆଠ ଜଣ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଟେନିସ୍ ତାରକା ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏହାବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଲାଗି ମନୋନିତ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ ଏହି ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର କ୍ରୀଡାବିତ୍ । ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର, ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ । ପୂର୍ବତନ ଟେନିସ୍ ତାରକାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 1983ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ 1974ରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଅବଦାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ ।
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ 2024ରେ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ।
ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ICC ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ 2025 ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଏକ ନୂତନ ସଫଳତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହସିକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ମାନିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଗୋଲକିପର ସବିତା ପୁନିଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ବଳଦେବ ସିଂହଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁଡୁଚେରୀର କେ. ପାଜାନିଭେଲଙ୍କୁ ସିଲାମ୍ବାମ, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଅସ୍ତ୍ର-ଆଧାରିତ ସାମରିକ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଯିବ ।
ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ 2024 ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 2020 ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭଗବାନଦାସ ରାଇକୱାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୋଣ୍ଡେଲିଆ ଆଖଡ଼ା (ସାମର୍ଥ୍ୟ କଳା)କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ସମ୍ମାନିତ ଖେଳାଳି
- ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ (ଟେନିସ୍)– ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ
- ବଳଦେବ ସିଂହ (ହକି)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
- ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (କ୍ରିକେଟର୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
- କେ. ପଞ୍ଜାନିଭେଲ୍ (ମାର୍ସଲ୍ ଆର୍ଟସ୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
- ପ୍ରବୀଣ କୁମାର (ପାରା-ଆଥଲେଟ୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
- ରୋହିତ ଶର୍ମା (କ୍ରିକେଟର୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
- ସବିତା ପୁନିଆ (ହକି)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
- ଭଗବାନଦାସ ରାଇକୱାର (ମାର୍ସଲ୍ ଆର୍ଟସ୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ?
ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତିନିଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ । ଏହି ସମ୍ମାନ କଳା, ସମାଜସେବା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ, ଚିକିତ୍ସା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ ।
