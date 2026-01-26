ETV Bharat / sports

ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ରୋହିତ, ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ

ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।

ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ରୋହିତ, ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ରୋହିତ, ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 26, 2026 at 4:25 PM IST

PLAYERS IN PADMA AWARDS 2026 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୨୫ ତାରିଖ (ରବିବାର) ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୬ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ୧୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

୨୦୨୬ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଆଠ ଜଣ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଟେନିସ୍ ତାରକା ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏହାବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଲାଗି ମନୋନିତ କରାଯାଇଛି ।

ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ
ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ (Getty Images)

ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ ଏହି ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର କ୍ରୀଡାବିତ୍ । ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର, ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ । ପୂର୍ବତନ ଟେନିସ୍ ତାରକାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 1983ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ 1974ରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଅବଦାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ ।

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ 2024ରେ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ।

ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA (IANS)

ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ICC ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ 2025 ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଏକ ନୂତନ ସଫଳତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହସିକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur (IANS)

ସମ୍ମାନିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଗୋଲକିପର ସବିତା ପୁନିଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ବଳଦେବ ସିଂହଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁଡୁଚେରୀର କେ. ପାଜାନିଭେଲଙ୍କୁ ସିଲାମ୍ବାମ, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଅସ୍ତ୍ର-ଆଧାରିତ ସାମରିକ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଯିବ ।

ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ 2024 ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 2020 ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭଗବାନଦାସ ରାଇକୱାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୋଣ୍ଡେଲିଆ ଆଖଡ଼ା (ସାମର୍ଥ୍ୟ କଳା)କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।

PADMA AWARDS 2026
PADMA AWARDS 2026 (X @airnewsalerts)

ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ସମ୍ମାନିତ ଖେଳାଳି

  1. ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ (ଟେନିସ୍)– ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ
  2. ବଳଦେବ ସିଂହ (ହକି)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
  3. ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (କ୍ରିକେଟର୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
  4. କେ. ପଞ୍ଜାନିଭେଲ୍ (ମାର୍ସଲ୍ ଆର୍ଟସ୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
  5. ପ୍ରବୀଣ କୁମାର (ପାରା-ଆଥଲେଟ୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
  6. ରୋହିତ ଶର୍ମା (କ୍ରିକେଟର୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
  7. ସବିତା ପୁନିଆ (ହକି)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
  8. ଭଗବାନଦାସ ରାଇକୱାର (ମାର୍ସଲ୍ ଆର୍ଟସ୍)– ପଦ୍ମଶ୍ରୀ

ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ?

ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତିନିଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ । ଏହି ସମ୍ମାନ କଳା, ସମାଜସେବା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ, ଚିକିତ୍ସା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ ।

