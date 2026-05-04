RCBକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧାରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ଷ୍ଟାର ଓପନର୍ ଫିଲ୍ପ ସଲ୍ଟ

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ମଝିରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

RCBକୁ ବଡ଼ ଝଟକା
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 2:54 PM IST

RCB Injury Update, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ମଝିରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର୍ ଫିଲ୍ପ ସଲ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ସିଜନରୁ ବାଦ ପଡି଼ଛନ୍ତି। ୯ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଥିବା ଆରସିବି ୬ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସଲ୍ଟ ସ୍କାନ ପାଇଁ ୟୁକେ (UK) ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆହତ ଫିଲ୍ପ ସଲ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମର ଶୀର୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟର ସଲ୍ଟଙ୍କ ବଦଳରେ ଓପନିଂ ଜାରି ରଖିବେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ଟଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୧୮ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଆରସିବିର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ଡାଇଭ୍ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସଲ୍ଟଙ୍କ ବାମ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।

ସିଜନର ଆରମ୍ଭରେ ସଲ୍ଟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ୧୬୮.୩୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୨୦୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ଆରସିବି ଉଭୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଫେରି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଯାହାକୁ ୨୦୨୫ ସିଜନରେ ଜିତିଥିଲା।

ସଲ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଘାତ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସମୟରେ ଆସିଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋ ବୋବାଟ୍, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ମେଣ୍ଟର ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପରେ ସେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଛଅ ଦିନିଆ ବିରତିରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମାଲଦ୍ୱୀପର ଏକ ଛୁଟି କାଚିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

