IND vs PAK: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାକିସ୍ତାନ ! ରଖିଲା ଏହି ୩ ସର୍ତ୍ତ
T20 World Cup 2026: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି।
Published : February 9, 2026 at 12:11 PM IST
T20 World Cup 2026: ଆଇସିସି ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରଖିଛି। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB)କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ଆଇସିସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚୟନମୂଳକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆଇସିସି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଓହରିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ
ଆଇସିସିର କଠୋରତା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାହୋରରେ ICC ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ସଭାପତି ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ବୈଠକରେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇସିସି ଏହା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ।
କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ:
- ପିସିବିର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ହେଉଛି ଆଇସିସିର ରେଭିନ୍ୟୁ ମଡେଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସିସି ରେଭିନ୍ୟୁର ଅଧିକ ଅଂଶ ଚାହୁଁଛି। ଯଦିଓ ଆଇସିସିର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
- ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରିକେଟ୍ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ମାମଲା ଆଇସିସିର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
- ପାକିସ୍ତାନର ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହାତ ମିଳାଇବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହାତ ମିଳାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନିଜ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଇସିସି ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରି କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ।
ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ କହିଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରେ ତେବେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବର୍ଜନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ କିପରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତାହା ଚିଠି ଲେଖି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ICC ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସର୍ବୋପରି। ତଥାପି ଏହା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି।