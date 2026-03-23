PSL 2026: ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିବେନି ଦର୍ଶକ; କେବଳ ଦୁଇଟି ସହରରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
Published : March 23, 2026 at 9:47 AM IST
PSL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL)ର ୧୧ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦେଶର ଚରମ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ, PSL ୨୦୨୬ କେବଳ ଦୁଇଟି ସହରରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 'କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍' ବା ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
କାହିଁକି ଏମିତି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି?
PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତାୟାତ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩୦ ହଜାର ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବଳର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
- PSL 2026 starts on March 26, only in Lahore & Karachi.
- No crowd matches until the fuel crisis ends.
- Opening ceremony cancelled.
୬ଟି ବଦଳରେ କେବଳ ୨ଟି ଭେନ୍ୟୁ:
ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫୈସଲାବାଦ, ପେଶାୱର ଓ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ପରି ସହରକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ କେବଳ ଲାହୋର ଏବଂ କରାଚୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସହରରେ ୨୨ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପେଶାୱରର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନାକଭି କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଙ୍କ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବ PCB
PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବାରୁ PCB ଏହି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ନିଜେ ସହିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ସମେତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର କୌଣସି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ।
ପିଏସଏଲ୍ ଛାଡୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନକଭିଙ୍କ ଧମକ
ଗତ ସିଜନରେ ମୋହସିନ ନକଭି କୋର୍ବିନ ବୋଶ୍ (Corbin Bosch) ଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଷର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ତଥାପି ହି ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏସଏଲ୍ ଲିଗ୍ ଛାଡିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। IPL ସହ ସମୟ ସୀମା ମିଳିଯିବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ; ଯଦି ଖେଳାଳିମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।"
We will take legal action against players who left PSL for IPL. We are getting players who never used to come before. If some are going to the IPL, then we have even more players coming in PSL.
କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏସଏଲ୍?
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଲାହୋର କ୍ୱାଲାଣ୍ଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୋଟ ୩୯ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ (ଫାଇନାଲ ଓ ଏଲିମିନେଟର) ଲାହୋରରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ।