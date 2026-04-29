ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିଜୟ ରଥରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍, ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚରେ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ
PBKS vs RR: ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୨ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।
Published : April 29, 2026 at 12:28 AM IST
PBKS vs RR Highlights: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୪୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ୨୨୩ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଏହି ପରି ଭାବେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ନିଜ ପାଳିର ଆରମ୍ଭ ଚମତ୍କାର ଭାବେ କରିଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦଳ ମାତ୍ର ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬୫ ରନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଡିଲ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଗତି କମି ନଥିଲା ଏବଂ ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୮୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଜୋରଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ୧୬ ରୁ ୨୦ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୭୨ ରନ କରିଥିଲା। ଏହି ପରି ଭାବେ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୨ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।
Shubman Dubey powers #RR to a stunning win, handing #PBKS their first loss of the season and making this the highest successful chase at Mullanpur
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ ସର୍ବାଧିକ ୬୨ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ୫୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ କୁପର କୋନୋଲି ମଧ୍ୟ ୩୦ ରନ ଲେଖାଁଏ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଯଶରାଜ ପୁଞ୍ଜା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର୍ ଏବଂ ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ତୁଳନାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଦଳ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୮୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନର ରନ୍ ରେଟ୍ କମିନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୮୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ରାଜସ୍ଥାନ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ୬୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୮ ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ୪ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
A star recognizes a star as #VaibhavSooryavanshi takes the Orange cap.🔥#YashasviJaiswal hands over the orange cap and applauds Vaibhav's intent and style at the crease.🩷
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ସର୍ବାଧିକ ୫୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ୫୧ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭମ ଦୁବେ ଅପରାଜିତ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏକାକୀ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୮ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୬ଟି ବିଜୟ, ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ଓ ସାମନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଦଳ ପାଖରେ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୧.୦୪୩ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୬ଟି ଜିତିବା ସହ ୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଖରେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୦.୬୧୭ ରହିଛି।