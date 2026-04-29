ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଫସିଲେ ରିୟାନ ପରାଗ; BCCI ନେଇପାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
IPL 2026: ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Published : April 29, 2026 at 2:56 PM IST
Riyan Parag Viral Video, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ନିଜର ଏହି ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ସହ ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟ ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷା ରିୟାନ ପରାଗ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ରହିଛି।
କଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
ଏହି ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ୧୬ତମ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ରିୟାନ ପରାଗ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ କ୍ୟାମେରାର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବା ଓ ଧୂଆଁ ଛାଡୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରାଗଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓକୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ (PECA) ଅନୁଯାୟୀ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଭେପ୍ର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ, କ୍ରୟ, ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୯ରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ନିୟମର କୌଣସି ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁଥିରେ ଜେଲ୍ ଏବଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଷ୍ଟାଡିୟମର ସାଧାରଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।
🚨 BIG UPDATE FROM IPL 🚨— True Vector (@TrueVector33) April 28, 2026
Rajasthan Royals captain Riyan Parag could face a 2-match ban after an alleged dressing room incident.
⚠️ Reports suggest he was caught vaping inside the dressing room.
🔥 If confirmed, Yashasvi Jaiswal is likely to lead RR for the next two matches.… pic.twitter.com/bKD9zfpQko
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିବାଦ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଶରଦ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିସିସିଆଇର ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ (ACU) ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲା।
STORY | Riyan Parag in eye of the storm after being caught vaping on camera
Rajasthan Royals captain Riyan Parag has courted controversy after TV cameras caught him "vaping" in the dressing room during his team's indian premier league game against punjab kings in mullanpur.
ଭିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏସିୟୁ (ACU) ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭିଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଧିକାରିକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।