ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ମହାଲଢ଼େଇ: ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବ କି ମୁମ୍ବାଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

PBKS vs MI: ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୬ ର ୫୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୪ ମଇ) ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

IPL 2026 MATCH 58
ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ମହାଲଢ଼େଇ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 1:08 PM IST

PBKS vs MI IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୬ ର ୫୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରବାର (୧୪ ମଇ) ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାର ଏଚ୍‌ପିସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯଦିଓ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାହାରି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟମୟ କରି ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ନିଜର ଶେଷ ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ବିଜୟ ପଥକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବ।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଜବରଦସ୍ତ ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଉଭୟ ଦଳ ୧୭-୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ (ବିନା ଫଳାଫଳ) ରହିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ସେ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ନାହିଁ ବରଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲଢେଇର ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ଥିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଅନୁକୂଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। କଳା ମାଟିର ପିଚ୍ ଶକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ବାଉନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ବଡ଼ ଭାବେ ଶଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ବଲ୍ ପବନରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭରେ ପେସ୍ ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବଲ୍‌ରେ ପିଚ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ।

ପାଣିପାଗ

ଧର୍ମଶାଳାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ରୁ ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଧା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତଥାପି ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏଚ୍‌ପିସିଏ (HPCA) ଷ୍ଟାଡିୟମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା) ବହୁତ ଭଲ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖେଳ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା ରହିବ।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରାଇନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ନମନ ଧୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ରାଜ ବାୱା, କୋର୍ବିନ ବୋଶ୍, ଦୀପକ ଚହର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଏଏମ୍ ଗଜନଫର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ରଘୁ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ରାୱତ, ରବିନ ମିଞ୍ଜ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, କେଶବ ମହାରାଜ, ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ଶେରଫେନ୍ ରୁଦରଫୋର୍ଡ, ଦାନିଶ ମାଲେୱାର, କ୍ରିଶ ଭଗତ, ମହମ୍ମଦ ସଲାହୁଦ୍ଦିନ ଇଜହାର।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଜଗେ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ବେନ ଡ୍ୱାର୍ଶୁଇସ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର, ଯଶ ଠାକୁର, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ, ନେହଲ ୱାଧେରା, ମିଚେଲ ଓୱେନ, ହରନୁର ସିଂହ, ମୁଶୀର ଖାନ, ପାଇଲା ଅଭିନାଶ, ବିଶାଳ ନିଶାଦ।

IPL 2026 MATCH 58
