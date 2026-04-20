PBKS vS LSG: ଆର୍ୟ୍ୟ ଓ କୋନୋଲିଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ପାର୍ଟନରସିପ୍, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ
ଏହି ସିଜିନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସ୍କୋର 254/7 ସହ LSGକୁ ମାତ୍ର 200 ରନରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି PBKS ।
Published : April 20, 2026 at 8:02 AM IST
ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ: ଆଇପିଏଲ 2026ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟସକୁ 54 ରନରେ ହରାଇଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ । ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପିବିକେଏସ ଏହି ସିଜିନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସ୍କୋର 254/7 ସହ ଏଲଏସଜିକୁ ମାତ୍ର 200 ରନରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଶାନଦାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟ ପର୍ବ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୌ ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି । ଓପନର ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ୟ୍ୟ (37 ବଲରେ 93 ରନ) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳୀ କୁପର କୋନୋଲି (46 ବଲରେ 87 ରନ)ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଲା ।
ଆର୍ୟ୍ୟ ଓ କୋନୋଲି ପାର୍ଟନରସିପ୍ 182 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୌ ଟିମ୍ ବୋଲରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିବା ସହ ଚଳିତ ସିଜିନର ବଡ ସ୍କୋର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ୟ୍ୟ ଚାରି ଚଉକା 9 ଛକା ମାରିଥିବାବେଳେ କୋନୋଲି 8ଟି ଚଉକା ଓ ସାତଟି ଛକା ସହ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମୌରୁ ପ୍ରିୟ ଯାଦବ 25 ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବୋଲର୍ ମାନେ 16 ଓବରରେ 226 ରନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷ୍ମୌର ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କ ସହ ଆୟୂଷ ବଡୋନି ଏହି ସିଜିନରେ ତୃତୀୟ ଥର ଓପନିଂ ଯୋଡି ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । 10ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲଗାଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ 50 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ 61 ରନ୍ ଏକ ବଡ ସ୍କୋର ପିଛା କରିବା ପାଇଁ କାଫି ନଥିଲା । ପାୱାର ପ୍ଲେର ଶେଷ ବଲରେ ବଡୋନି ମିଡ ୱିକେଟରେ ସହଜରେ କ୍ୟାଚ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ଏହିପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମାର୍ଶ ଓ ପନ୍ଥଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା । ଜନସେନଙ୍କ ବଲରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିନାୟକ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଚହଲଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଘାଇଲା ହୋଇପଡିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୌ । 9 ରୁ 11 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 20 ରନ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ସହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ।
ପନ୍ଥ 12 ଓଭରରେ ଚହଲଙ୍କ ବଲରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ଆକ୍ରାମକ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ 43ରନ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ସେ କ୍ୟାଚ ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିଅନକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପାଖାପାଖି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଥିଲା । କାରଣ ନିକୋଲସ ପୁରନଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବା ସହ ସେ ମାତ୍ର 9 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ମାର୍କରାମ (42) ଓ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ (21 ଅପରାଜେୟ) ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରି ଲଗାତାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଶେଷ 3 ଓଭରରେ ପଞ୍ଜାବ ଫିଲ୍ଡର ମାନେ 3ଟି କ୍ୟାଚ ଛାଡିବା ପରେ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୌ ବ୍ୟାଟର । ହେଲେ ମ୍ୟାଚର ପରିଣାମ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିଲା ।
