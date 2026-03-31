ETV Bharat / sports

PBKS vs GT: ଆଜି ପଞ୍ଜାବ-ଗୁଜରାଟ ମହାଲଢ଼େଇ; ଗିଲ୍ ଓ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲ 'ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା'

PBKS vs GT: ମୁଲ୍ଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PBKS vs GT IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଲ୍ଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଦୁଇ ଦଳର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଯୁବ ଷ୍ଟାର୍ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା।

ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇ

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିଜନ କୌଣସି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆରେ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ, ଗିଲ୍ ଏବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୋର ଲଗାଇଛନ୍ତି।

ଗତ ସିଜନରେ ଶୁବମନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୫୫ ଉପରେ ଥିଲା, ଯାହା ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉପରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଯିଏ ଗତବର୍ଷ ୭୫୯ ରନ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ‘ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍’ ଓ ପଞ୍ଜାବର ଆହ୍ୱାନ

ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ଶ୍ରେୟସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଏମିତି ଜଣେ ଅଧିନାୟକ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କୋଲକାତା ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଏବେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଶୀର୍ଷକୁ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ସିଜନରେ ତାଙ୍କର ୧୭୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି।

ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ନିଜ ମାଟିରେ ଦଳର ରେକର୍ଡ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ମୁଲ୍ଲାନପୁର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଠାରେ ରନ୍‌ର ବର୍ଷା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବାରୁ 'ଶିଶିର' (Dew) ଏକ ବଡ଼ କାରକ ସାଜିପାରେ। ଯିଏ ଟସ୍ ଜିତିବ, ସେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ଗୁଜରାଟର ରସିଦ୍ ଖାନ୍ ଓ ପଞ୍ଜାବର କାଗିସୋ ରବାଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ:

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ମଧ୍ୟରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦଳ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ଏମ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ରବିଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଇ କିଶୋର, ରସିଦ ଖାନ, କାଗିସୋ ରବାଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ, କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିୟା, ଅନୁଜ ରାୱତ, ମାନବ ସୁଥାର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ୟା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡ୍‌ଗେ, ବେନ୍ ଡ୍ୱାରସୁଇସ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ୟଶ ଠାକୁର, ନେହଲ ୱାଧେରା, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍, କୁପର କନୋଲି, ମିଚେଲ ଓଭେନ, ହରନୁର ସିଂ, ମୁସିର ଖାନ, ପାଇଲା ଅବିନାଶ, ବିଶାଲ ନିଶାଦ।

ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍‌ର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ପରିଚାଳନାର ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୩୫ ଦିନରେ ୩ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍: ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଦାମୀ ଉପହାର

ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବନି IPL: ଜିଓ-ଷ୍ଟାର୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ, ନିରାଶ ହେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.