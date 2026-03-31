PBKS vs GT: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ଓ ଗୁଜରାଟ; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା ଟସ୍, କିପରି ରହିଛି ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
Published : March 31, 2026 at 7:07 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 7:22 PM IST
Punjab Kings vs Gujarat Titans: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ଉତ୍ସାହ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଲ୍ଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା। ତେଣୁ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଟସ୍ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। ଗତ ସିଜନରେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ହେବ। କୁପର ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି।"
ଟସ୍ ପରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ୱିକେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ରହି ରହି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସିଜନ୍ ଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ନୂଆ ଖେଳାଳି (Debutants) - ଗ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଜୋସ୍, ଗ୍ଲେନ୍, ରଶିଦ୍ ଏବଂ ରାବାଡା ଅଛନ୍ତି। ସେ (ବଟଲର୍) ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।"
ନଜରରେ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ: ଶ୍ରେୟସ ବନାମ ଗିଲ୍
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି। ଗତ ସିଜନରେ ଉଭୟ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ T20 ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର: ଗତ ବର୍ଷ ୧୭୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୬୦୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପଞ୍ଜାବର କମାଣ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି।
ଶୁବମନ ଗିଲ୍: ଗତ ସିଜନରେ ୬୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
କିପରି ରହିଛି ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ XI?
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ XI): ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ନେହାଲ ୱାଧେରା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାକ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ XI): ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଏମ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ରଶିଦ୍ ଖାନ, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍:
ଏପ୍ରିଲ୍ ୩: ବନାମ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (ଚେନ୍ନାଇ)
ଏପ୍ରିଲ୍ ୬: ବନାମ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କୋଲକାତା)
ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧: ବନାମ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼)
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍:
ଏପ୍ରିଲ୍ ୪: ବନାମ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (ଅହମ୍ମଦାବାଦ)
ଏପ୍ରିଲ୍ ୮: ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ)
ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୨: ବନାମ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (ଲକ୍ଷ୍ନୌ)
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ଏମ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ରବିଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଇ କିଶୋର, ରସିଦ ଖାନ, କାଗିସୋ ରବାଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ, କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିୟା, ଅନୁଜ ରାୱତ, ମାନବ ସୁଥାର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା।
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ୟା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡ୍ଗେ, ବେନ୍ ଡ୍ୱାରସୁଇସ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ୟଶ ଠାକୁର, ନେହଲ ୱାଧେରା, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍, କୁପର କନୋଲି, ମିଚେଲ ଓଭେନ, ହରନୁର ସିଂ, ମୁସିର ଖାନ, ପାଇଲା ଅବିନାଶ, ବିଶାଲ ନିଶାଦ।