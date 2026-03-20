Paul Stirling: ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି; ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳ କରିଥିଲା ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ
Paul Stirling Resigns: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରେ ଦଳର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ପଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : March 20, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 1:01 PM IST
Paul Stirling Resigns, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ପଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।
ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ଆୟରଲାଣ୍ଡ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (BCCI) ସହ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏହି ସିରିଜ୍ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି। ଜୁନ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏକ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ବିଶ୍ୱକପରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ନିଜ ଆଡୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ପଦ ଛାଡିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ?
ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରି ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବି। ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଛି।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ୨୦୨୩ରେ ଆଣ୍ଡି ବାଲବିର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି ଥିଲା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ବି-ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ପଲ୍ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧିନାୟକ ଲରକାନ ଟକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଓମାନକୁ ୯୬ ରନରେ ହରାଇ ୨୩୫/୫ ସ୍କୋର କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପରାଜୟ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୩ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଲ୍ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
କିଏ ହେବେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ?
କ୍ରିକେଟ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତେବେ ରେସ୍ରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ:
ଲର୍କାନ ଟକ୍କର: ଯିଏ ବିଶ୍ୱକପର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ହାରି ଟେକ୍ଟର: ଜଣେ ଯୁବ ତଥା ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛୁ ଟି-୨୦ ପଦ ଛାଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ଦିନିକିଆ (ODI) ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବେ। ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରହିଛି।
ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (୨୦୨୬)
- ଭାରତ ସିରିଜ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏହି ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ:
- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍
- ବାଂଲାଦେଶ: ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍
- ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ, ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍