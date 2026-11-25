ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରେ PBKS ରେ ସାମିଲ ହେଲେ MI ର ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ
Paras Mhambrey PBKS: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ନିଜର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : November 25, 2026 at 5:01 PM IST
IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ MI ର ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି ଓ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେଙ୍କର ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ (ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ କୋଚ୍) ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପାରସ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କୋଚିଂ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ୍ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ନିଜର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Welcome to the den, Paras paaji! 🦁♥️ https://t.co/QMsfFMre1r— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 25, 2026
ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର
ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେ 2003 ମସିହାରେ ନିଜର କୋଚିଂ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବରୋଦା ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ପାଇଁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଏବଂ ବୋଲିଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ପାରସ 2015 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଟିମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ (India A) ସହିତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେଙ୍କୁ 2021 ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2024 ରେ ଭାରତର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ସହିତ ପାରସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MI ସହିତ ରହିଥିଲେ। IPL 2026 ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେ ଏବଂ ଲସିଥ ମାଲିଙ୍ଗା, ଉଭୟଙ୍କର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିକଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି MI ର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।