ପୁଣି କମାଲ କଲେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ପାୟଲ, ସ୍ବଦେଶର ଶୀତଲଙ୍କୁ ହରାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ
ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଗତକାଲି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ପାୟଲ, ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : April 4, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 6:04 PM IST
ବଲାଙ୍ଗିର: ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବିଜୟିନୀ ପାଲଟିଥିବା ପାରା ଏଥଲେଟ୍ ପାୟଲ ନାଗ ପୁଣି ରଚିଲେ ଇତିହାସ । ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ହରାଇ ଜିତିଲେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆର୍ଚେରୀ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ହରାଇ ଜିତିଛନ୍ତି ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ପାୟଲ ନାଗ । ଦିନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କୁଠାରଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀନୀ । ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆର୍ଚେରୀ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ହରାଇ ଜିତିଛନ୍ତି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ।
ବଲାଙ୍ଗିରର ପାରା ଏଥଲେଟ୍ ପାୟଲ ନାଗ । ପୁଣି ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏଥର ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଏହି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କକ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ୪୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଖେଳାଳି ଶୀତଳ ଦେବୀ ମିଳିତ ଭାବେ କାଜାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଯୋଗିଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ ପୁଣି ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଶୀତଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ମୋଟ୍ ପାଞ୍ଚଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଶୀତଳ ଦେବୀ ୧୩୬ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ପାୟଲ ନାଗ ୧୩୯ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପାୟଲ ଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୂଅ ଛୁଟିଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହଳ ବ୍ଲକ ଯମୁନା ବହଳ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପାୟଲ ନାଗ । ଅଭାବ ଅନଟନରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମା' ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସାଙ୍ଗରେ ପାୟଲ ନାଗ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ । 6 ଏପ୍ରିଲ 2015 ମସିହାରେ ପାୟଲ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଜର ଉଭୟ ଗୋଡ଼ ହାତ ହରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବାପା ମା’ ପାୟଲ ନାଗ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ଛାଡି ପୁଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଆଈ’ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପାୟଲ ନାଗ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗିର ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।
ପାୟଲ ନାଗ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସହ ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଥିଲା । ଗୁରୁ ଦିଲୀପ ସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ନେବା ପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ସମୟରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଚିବ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ କୁ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ତୀରନ୍ଦାଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହି ଖେଳ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରାଇ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏବେ ପୁଣି ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆଗକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୋଚ୍ କତ୍ରା କୁଲଦୀପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର