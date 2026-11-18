ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେରିଲେ ପାୟଲ୍: ଜନ୍ମମାଟି କଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ
Payal Nag: ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପଦକ ଜିତି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : November 18, 2026 at 12:30 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଓଡ଼ିଶାର ସୁନା ଝିଅ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପାୟଲ ନାଗ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ଆଉ ଥରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦକ ଜିତି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଏସ.ୟୁ.ଭି. (SUV) କାର୍ ଉପହାର ମିଳିଛି।
ଦିନେ ଦାଦନ ଦୁଃଖର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଉଭୟ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ପାୟଲ ନାଗ ହାରି ନ ଥିଲେ। କେବଳ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର କଷ୍ଟ ନ ଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସଫଳ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ 'ବାଳ ନିକେତନ'ରେ ରହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବଳରେ ନିଜ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଜିତି ଆଜି ସେ ବିଶ୍ବବିଜୟିନୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଉଚିତ ଯତ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଓ ଛବି ଆଙ୍କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଧନୁତୀର (ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ) ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଜମ୍ମୁରେ ଏହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆର୍ଚେରୀରେ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରା ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଚେରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁନା ପଦକ ଜିତି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଜାପାନରେ ଆୟୋଜିତ ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସେ ସାରା ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଏସ.ୟୁ.ଭି. (SUV) ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦେଇଛି। ପମେଡାଲ ଜିତି ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଜନ୍ମମାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ରେ ପହଞ୍ଚିବାକ୍ଷଣି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ 'ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବାଳ ନିକେତନ' ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା, ସେଠାକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ଅତିଥିଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ଏସ.ୟୁ.ଭି. କାର ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛି।
ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବାଳ ନିକେତନର ସମ୍ପାଦିକା ସଂସ୍କୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ପାୟଲ ନାଗକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଏମିତି ଏକ ଶିଶୁ, ଯାହାଙ୍କର ଉଭୟ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ କେମିତି ନିଆଯିବ। ହେଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶିଶୁ, ସଦସ୍ୟ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଦେଇପାଳି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପାୟଲ ମୁହଁରେ ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଦେଖି ସେ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଚିତ୍ରକର ଦିଲୀପ ସିଂହ ଦେଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ସେ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ପାୟଲ ବ୍ଲକ୍ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହୋଇ ନ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାୟଲ ତାଙ୍କର ଏକ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବା ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ଖବରର ଶିରୋନାମା ସାଜିଥିଲା। ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାୟଲକୁ ଧନୁତୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ଓ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ। ସେ ଆହୁରି ସଫଳ ହେଉ, ମାତା ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଉଥାନ୍ତୁ।"
ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଗୁରୁ ଦିଲୀପ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦିନେ ହଠାତ୍ ବାଳ ନିକେତନର ସମ୍ପାଦିକା ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଉଭୟ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଲି ଏବଂ ଆସି ପାୟଲର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଦେଖିଲି। ସେ କ୍ରେୟନ୍ ଓ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରସ୍ ଧରିବା, ବ୍ରସ୍ ଚଳାଇବା ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ଶିଖିଗଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମ୍ପାଦିକା ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି। ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ନିଜ ଆଗ୍ରହ ବଳରେ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ କରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ।"
ପାୟଲ ନାଗଙ୍କ ଭାଇ ଆକାଶ ନାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାୟଲ ଦିଦିଙ୍କ ସଫଳତାରେ ମୁଁ, ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦିଦି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲି। ଦିନେ ଏହିପରି ମୁଁ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ସାର୍ଟଟି ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ଦିଦି ପାୟଲ ଆସି ଏକ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ସାର୍ଟଟିକୁ କାଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଦିଦି ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ। ମୋତେ ଏବେ ସବୁଠି 'ପାୟଲ ନାଗର ଭାଇ' ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ମୋତେ ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗି ଥାଏ।"
ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାୟଲ ନାଗ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାରା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେରିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଆର୍ଚେରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ୨୦୨୫ରେ ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତିଥିଲି। ପରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଖେଳି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଦିଦିଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୁନା ପଦକ ଜିତିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାରା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ସେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁଥିବା ଫାୟାଜା କପ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଇ ଚୟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାଆ-ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ବାଳ ନିକେତନର ସବୁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି। ଆଗକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ ଜିତିବି।"