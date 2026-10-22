ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା
ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ଟି-୪୭ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
Published : October 22, 2026 at 4:48 PM IST
Para Asian Games: ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ଟି-୪୭ (T47) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୁରୁବାର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଞ୍ଜନାବେନ ବୁମ୍ବାଡିଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁମ୍ବାଡିଆ ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡି଼ବାକୁ ୫୯.୯୭ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥିବା ସେ ଏକମାତ୍ର ଆଥଲେଟ୍ ଥିଲେ। ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଏହି ରେସ୍ ପୂରା କରିବାକୁ ୧ ମିନିଟ୍ ୦୦.୬ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସାସିରାୱାନ ଇନ୍ତାଚୋତ ୧ ମିନିଟ୍ ୦୨.୫୮ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ଟି-୧୨ (T12) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ତେଜଲବେନ ଦାମୋର ୫୭.୬୦ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏହି ଗେମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦ ମିଟର ଟି-୧୨ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଟି-୪୭ (T47) ଶ୍ରେଣୀରେ ସେହି ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କହୁଣୀ ତଳୁ ହାତ କିମ୍ବା କବ୍ଜି କଟିଯାଇଥାଏ ଅଥବା ଶରୀରର ଉପର ଭାଗରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ହାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ।
DOUBLE MEDAL ALERT FOR INDIA 🥇🥈 🥇 Anjanaben - CHAMPION 🏆 🥈 Jayanti Behera INCREDIBLE FINISH BY GIRLS IN WOMEN’S 400M T47 AT ASIAN PARA GAMES!!! 🇮🇳 https://t.co/f4kbQ4CdUk— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
ଭାରତୀୟ ସନ୍ତରଣକାରୀ କଲେ କମାଲ
ଭାରତୀୟ ସନ୍ତରଣକାରୀ କପିଲ କୁମାର ପୁରୁଷ ୪୦୦ ମିଟର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏସ୧୦ (S10) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ୨୬ ବର୍ଷୀୟ କପିଲ ୪ ମିନିଟ୍ ୩୮.୪୪ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ଜାପାନର ଅକିତୋ ମିନାଇ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସର ରେକର୍ଡ ସମୟ (୪ ମିନିଟ୍ ୨୭.୪୪ ସେକେଣ୍ଡ) ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଶାହିନ୍ ଇଜାଦୟାରଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ଏସ୧୦ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେହି ସନ୍ତରଣକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି କି ଗୋଡ଼ରେ ଦୁର୍ବଳତା, ଗୋଡ଼ ନଥିବା, ଆଣ୍ଠୁ ତଳୁ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କିମ୍ବା ପେଟ/ଶ୍ରୋଣୀ (hips) ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା।
Heartiest congratulations to Anjanaben Bumbadiya for storming to Gold in 59.97s, and to Jayanti Behera for securing Silver in 1:00.65 in the Women’s 400m T47 Final at the Asian Para Games 2026. #Cheet4Bharat https://t.co/5H2GFHSsb7— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 22, 2026
ସେହିପରି ଭାରତର ସ୍ୱାତିକ ପଟେଲ ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ବ୍ରେଷ୍ଟ-ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏସବି୯ (SB9) ବର୍ଗରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାତିକ ୧:୧୩.୭୭ ସମୟ ନେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଇରାନର ସିନା ଜେଘାମିନେଜାଦ ୧:୦୯.୪୭ ସମୟ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଇରାନର ଶାହିନ୍ ଇଜାଦୟାର ୧:୧୩.୨୩ ସମୟ ସହ ରଜତ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏସବି୯ ବର୍ଗରେ ଏଭଳି ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାର ବର୍ଗୀକରଣରେ ଏହି ବର୍ଗର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।
ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ ସନ୍ତରଣରେ ଏସ (S), ଏସବି (SB) ଏବଂ ଏସଏମ (SM) ଉପସର୍ଗ (Prefix) ସନ୍ତରଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। 'ଏସ'ର ବ୍ୟବହାର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍, ବ୍ୟାକ୍-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ବଟରଫ୍ଲାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ, 'ଏସବି'ର ବ୍ୟବହାର ବ୍ରେଷ୍ଟ-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଏବଂ 'ଏସଏମ'ର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେଡ୍ଲେ (Individual Medley) ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ।