ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ? ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେନି କି ହାତ ମିଳାଇଲେନି ହାର୍ଦ୍ଦିକ-କୃଣାଳ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
Hardik vs Krunal: ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ମିଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
Published : April 13, 2026 at 10:55 AM IST
Hardik vs Krunal IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଏକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ୧୨ ଏପ୍ରିଲ (ରବିବାର) ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ୧୮ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଆରସିବି ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୨୨୨ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେତିକିବେଳେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଲଢ଼େଇ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ କୃଣାଳ ନିଜ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ ବାଉନ୍ସର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି କେବଳ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ପଡ଼ିଆରେ ହସଖୁସି ଓ ମଜାମଜଲିସ କରୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ନଜର ଆସିଥିଲେ।
Fighting between Hardik and Krunal
ମ୍ୟାଚର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟାକବ୍ ଡଫି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
ଘଟଣାଟି ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ମିଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଯାଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା।
Krunal Pandya didn't went to shake hand with hardik Pandya.
ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଥିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା- ଯେପରିକି ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନଜର ଆସିବା।
Bhaivalry was at it's peak, emotions running high 🔥
ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏହି 'ଶୀତଳତା' ଏବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କହିବା କଷ୍ଟକର ଯେ ଏହା କେବଳ ମ୍ୟାଚର ଜୋଶ୍ ଥିଲା ନା ସମ୍ପର୍କରେ ସତରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଦେଇଛି।