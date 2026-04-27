'ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଲାଗିଛି AI ଚିପ୍,ଏହାକୁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଅ’, ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଜବ ଦାବି
Vaibhav Suryavanshi: ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୋମାନ ନିୟାଜ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଜବ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : April 27, 2026 at 6:15 PM IST
Vaibhav Suryavanshi News, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୋମାନ ନିୟାଜ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଜବ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୁଏତ ବୈଭବ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 'ଏଆଇ ଚିପ୍' (AI chip) ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ନିୟାଜ ଏହି କଥା ହାଲୁକା ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ୧୫ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗତବର୍ଷ ମାତ୍ର ୩୫ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୩୬ ବଲରେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ପରେ ନିୟାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପରି WADA ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ସେହିପରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ୍। ସେ ସମ୍ଭବତଃ ନିଜ ବ୍ୟାଟରେ ଏଆଇ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
🚨 AI chip in Vaibhav Sooryavanshi's bat?— Tehseen Qasim (@Tehseenqasim) April 26, 2026
- Vaibhav Sooryavanshi is batting like he’s got an AI chip installed. Frankly, just like we have doping tests, he should be tested too. This doesn’t look human. What a player he is!! Unreal! - Dr Nauman Niaz #TATAIPL #RRvsSRH #IPL2026 pic.twitter.com/xUZ4eg2iyU
ନିୟାଜ 'ସ୍ମାଶହିଟ୍' ଶୋ’ରେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇ, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେହି ପିଲାଟି ଯାହା କରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତା’ର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। WADA ଯେପରି ଡୋପିଂ ଯାଞ୍ଚ କରେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସେ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ବ୍ୟାଟରେ AI ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। କି ଖେଳାଳି ସେ! ଏହା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ପିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୮ ବର୍ଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀ, ବାଇସେପ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ। ବିରାଟ କୋହଲି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପାୱାର ଅଛି, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ସେ ରିଷ୍ଟ (wrist) ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କ ଆର୍କ (arc) କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିଜନରେ ହିଁ ସେ ୩୫ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାଟରେ ଧମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଖୁବ୍ ଗର୍ଜୁଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨୩୪.୮୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ୪୪.୬୨ ହାରରେ ୩୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୮୦ ବଲରେ ୧୭୫ ରନର ଏକ ତୁଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା।