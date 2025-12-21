୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍: ଭାରତକୁ ୧୯୧ ରନରେ ହରାଇ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ ହାସଲ
ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟାଇଟଲର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତକୁ ୧୯୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ।
Published : December 21, 2025 at 8:44 PM IST
ଦୁବାଇ: ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇର ICC ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରୁଷ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ 191 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । 2012ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟରେ ସମୀର ମିନହାସଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ଯାଦୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । କ୍ରିଜରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ମାତ୍ର 113ଟି ବଲ୍ ରୁ 9ଟି ଛକ୍କା ଓ 17ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 172 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଅଲି ରାଜା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପାଇଁ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡକୁ ଧ୍ବଂଶ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ U19 ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମୀର ମିନହାସ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, 113 ବଲରୁ 172 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦ ହୁସେନ 56 ରନର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନହାସ ତାଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଇନିଂସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ସେ ଇନିଂସରେ 17 ଚୌକା ଏବଂ 9 ଛକା ମାରି ଏକ ଧୁଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ୍ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ ୮୩ ରନ୍ ଦେଇ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବାର ଚାପରେ ହାର ମାନିଥିଲା ଏବଂ 156 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ଲଗାତାର ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରେ 68/5 ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ୍ 16 ବଲରୁ 36 ରନ କରି କିଛି ସାହସିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା କାରଣ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ 191 ରନର ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହାରିଗଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ
ପାକିସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ 2012ରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଆଠ ଥର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 2012 ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରଫି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଯୁବ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବାଧା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନଥିଲା।
