PAK VS SL: ପାକିସ୍ତାନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ! ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
PAK VS SL: ଦିନିକିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା।
Published : October 27, 2026 at 7:26 PM IST
Pakistan vs Sri Lanka: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚକୁ ମଙ୍ଗଳବାର (27 ଅକ୍ଟୋବର) ଭାରତ ଜିତି ନେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଦିନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ର ପଞ୍ଚମ ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ 25.3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 110 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 18.1 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 114 ରନ୍ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। 50-50 ଓଭରର ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ମୋଟ 50 ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇଥିବା ସହଜ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଓପନର କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ 60 ବଲ୍ରେ 8ଟି ଚୌକା ଓ 2ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ସର୍ବାଧିକ 62 ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଷ୍କା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 50 ରନ୍ (41 ବଲ୍)ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପବନ ରତ୍ନାୟକେଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 52 ରନ୍ (56 ବଲ୍)ର ଏକ ଅପରାଜିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ଦଳ 11 ରନ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 23 ରନ୍ରେ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ନିଜର ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥଇଲା। ଦଳ 4 ରନ୍ରେ ତୃତୀୟ, 61 ରନ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ, 61 ରନ୍ରେ ପଞ୍ଚମ, 64 ରନ୍ରେ ଷଷ୍ଠ, 91 ରନ୍ରେ ସପ୍ତମ, 91 ରନ୍ରେ ଅଷ୍ଟମ, 92 ରନ୍ରେ ନବମ ଏବଂ 110 ରନ୍ରେ ଦଶମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
A phenomenal five-wicket haul from Dilshan Madushanka as Sri Lanka bundle Pakistan out in Lahore 👏 📝: https://t.co/ENK0ItuGNL https://t.co/315CgQtDpS— ICC (@ICC) October 27, 2026
ବାବର ଆଜମ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 33 ବଲ୍ରେ 5ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 29 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 20 ରନ୍ର ସୀମା ପାର୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ମୋଟ 7 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରନ୍ (ଦଶ ରନ୍) ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
A convincing win sends Sri Lanka through to the Pakistan ODI tri-series final 👌 📝: https://t.co/ENK0ItuGNL https://t.co/JWsyrppbpV— ICC (@ICC) October 27, 2026
31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ରେସ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 31 ଅକ୍ଟୋବର (ଶନିବାର) ଦିନ ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।