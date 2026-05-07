ଭାରତ ଛାଡିବେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳି? ଆଇପିଏଲ ମଝିରେ ପାକିସ୍ତାନ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜକୁ ନେଇ ବିବାଦ

ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଠାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆସିବା ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Pakistan vs Australia ODI Series Schedule 2026 Conflict
ପାକିସ୍ତାନ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜକୁ ନେଇ ବିବାଦ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 5:33 PM IST

IPL 2026 vs PCB, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଆଉ ଏକ ଷଢ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। ଆଇପିଏଲରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋହସିନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ସମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସଦୃଶ।

୩୦ ମଇରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍

ପ୍ରକୃତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ହଠାତ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମଇ ୩୧ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପରେ ହଠାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆସିବା ଏକ ଷଢ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ରହିଛି।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ପିସିବି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଆସିବେ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସେତେଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲକୁ ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯିବେ, ସେଥିରେ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।

ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ

ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦଳରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଜୁନ୍ ୯ରୁ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌କୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ।

