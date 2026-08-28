ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା
ଲର୍ଡସ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ କେବେଳ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ନଥିଲା, ବରଂ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା।
Published : August 28, 2026 at 10:50 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟର 'ମକ୍କା' କୁହାଯାଉଥିବା ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ କେବେଳ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ନଥିଲା, ବରଂ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ କଥା ନ ମାନିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ କରିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିନଥିଲା।
The PCB made a formal complaint to Sky Sports after the broadcaster aired an interview with the sons of former prime minister and captain Imran Khan during the lunch interval on the first day at Lord's— Cricinfo (@cricinfo) August 27, 2026
Cricinfo understands the PCB considered the option of Pakistan not taking the… pic.twitter.com/G1Os5NsTSX
କ୍ରିକଇନ୍ଫୋ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (Sky Sports) ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲା। ବୋର୍ଡ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖାଗଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ।
ସ୍କାଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆରମ୍ଭରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ସେଗ୍ମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୮ ମିନିଟ୍ର ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ ୨.୪୦ ମିନିଟ୍ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ।
🚨 PAKISTAN THREATENED TO BOYCOTT LORDS TEST MATCH 🚨— Vikas (@Vikas662005) August 28, 2026
- PCB lodged a formal complaint with Sky Sports after Mike Atherton interview with Imran Khan son's was aired during the Lord's test match.
- PCB lodged a formal complaint with Sky Sports and considering pulling its team… pic.twitter.com/RD39qIpEG9
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ୍ ଏଥରଟନ୍ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଲର୍ଡସର ରାଇଟର୍ସ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସୁଲେମାନ ଏବଂ କାସିମଙ୍କ ସହ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସ୍କାଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଥିବା PTV ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିନଥିଲା।
ସ୍କାଇର ମାଇକେଲ୍ ଏଥରଟନ୍ଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ "ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି" ବୋଲି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ କାସିମ ଖାନ କହିଥିଲେ, "ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କେବଳ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି।"
ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଏକାକୀ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଓକିଲମାନେ ତାଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥିତିକୁ 'ସ୍ଲୋ-ମୋସନ ମର୍ଡର' ଭଳି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥରଟନ୍ଙ୍କ ସମେତ ୨୧ ଜଣ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କ ସହ ମାନବିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି।
PCB threatened Lord’s Test boycott after Sky Sports telecast interview of Imran Khan’s two sons recorded at the Lord’s Cricket Ground— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) August 28, 2026
PCB wants SKY to not air the interview, or else they won't take the field post-lunch 🧐
Here's the full interview 👇🏻pic.twitter.com/vCy5ZVwDGQ
'ଦ ଗାର୍ଡିଆନ୍'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫରେନ୍, କମନୱେଲଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ECB କୁ ଭରସା ମିଳିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।