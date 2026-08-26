କ୍ରିକେଟରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ନେଲେ ୪ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍ ଆଇମନ୍ ଅନୱର ୩୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : August 26, 2026 at 5:24 PM IST
Aiman Anwar Retirement: ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍ ଆଇମନ୍ ଅନୱର ୩୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବୁଧବାର (୨୬ ଅଗଷ୍ଟ) ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅବସର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟ୍ ମିଶାଇ ମୋଟ ୪ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଇମନ୍ ୨୦୨୩ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ବୋଲର୍ ୨୦୧୬ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୩ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଇମନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳିଥିବା ୩୭ତମ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ କିଛି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଆଇମନ୍ ଅନୱର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ୨୦୧୮, ୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୩ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇମନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ୨୦୨୨ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଯାହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆୟୋଜନରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।
ଆଇମନ୍ ଅନୱର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମୋଟ ୪୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୮ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୩୭ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବମୋଟ ୩୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଆଇମନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ୩୭ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ୮ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
🚨 Aimen Anwar retires from international cricket with immediate effect— Cricbuzz (@cricbuzz) August 26, 2026
🇵🇰 45 international appearances for Pakistan
🏏 8 ODIs | 37 T20Is
🎯 4 ODI wickets | 29 T20I wickets
🏆 Featured in four white-ball World Cup campaigns pic.twitter.com/gjaYRw0uFr
ଆଇମନ୍ ଅନୱର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୦ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Pakistan fast bowler has decided to bring an end to her international career.— ICC (@ICC) August 26, 2026
More details ⬇️https://t.co/QaSwhlshj3
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇମନ୍ ଅନୱର ଖେଳ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ ଏବଂ ଜଣେ ନୂଆ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଆଇମନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୋର୍ସ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଭାବରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।