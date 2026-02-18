ETV Bharat / sports

Pakistan vs Namibia: ନାମିବ୍ୟାକୁ ୧୦୨ ରନରେ ହରାଇ ସୁପର-୮ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପାକିସ୍ତାନ

ନାମିବ୍ୟାକୁ ହରାଇ ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ଦଳ ହୋଇଛି।

Pakistan Qualify For Super 8
ନାମିବ୍ୟାକୁ ହରାଇ ସୁପର-୮ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପାକିସ୍ତାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Pakistan Qualify For Super 8: ବୁଧବାର କଲମ୍ବୋର ସିଂହଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ (SSC)ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନାମିବ୍ୟାକୁ ୧୦୨ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଦଳ ପାଇଁ ୧୦୦ ରନ୍‌ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ନାମିବ୍ୟାର ପୂରା ଟିମ୍ ୧୭.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୭ ରନ୍‌ରେ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସୁପର ୮ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଉସମାନ ତାରିକ ୪ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଶଦାବ ଖାନ୍ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ ଓ ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦିକୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସଲମନ ମିର୍ଜା ଓ ଖୱାଜା ନାଫେଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ

ପାକିସ୍ତନା ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ତରଫରୁ ଓପନର୍ ଭାବେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୫୮ ବଲରୁ ୧୦୦ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍ ୧୭୨.୪ ଥିଲା। ଫରହାନ ନିଜର ଏହି ଶତକୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୧ ଚୌକା ଓ ୪ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ୩୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶଦାବ ଖାନ ଶେଷ ଓଭର ଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୬ ରନର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶଦାବ ନିଜ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

୨୦୦ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ନାମିବ୍ୟାର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲରେନ୍ ଷ୍ଟିନକ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଭୋଲସେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମିବ୍ୟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ। ନାମିବ୍ୟା କେବେଳ ୪୯ ରନରେ ନିଜର ଚାରି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଦଳ ଏହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଛଅ ୱିକେଟ୍ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ କରି ହରାଇଥିଲା।

ଉସମାନ ତାରିକ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବୋଲିଂ ନେଇଥିଲେ ୪ ୱିକେଟ୍

ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଉସମାନ ତାରିକ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ଶଦାବ ଖାନ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ୍ ଏବଂ ସଲମାନ ମିର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ୧୦୦ ରନ୍ ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଶେଷ ଦଳ ଭାବେ ସୁପର ୮ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ

ନାମିବ୍ୟାକୁ ହରାଇ ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ଦଳ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜିମ୍ବାୱେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସୁପର-୮ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛନ୍ତି।

