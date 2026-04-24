IPL 2026 ରେ ହଠାତ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳ ଖେଳାଳି; ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
Published : April 24, 2026 at 10:54 AM IST
DC Sign Rehan Ahmed, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବେନ୍ ଡକେଟ୍ଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବେନ୍ ଡକେଟ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ରେହାନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ରେହାନଙ୍କୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ବେନ୍ ଡକେଟ୍ଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏହା ଡକେଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବ୍ୟାନ୍ (Ban) କରିଛି।
🚨 𝐑𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢𝐬 𝐚 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫 🔥🐅— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 23, 2026
The 21-year-old all-rounder replaces Ben Duckett in our squad. pic.twitter.com/ksxXTGXsiq
୨୧ ବର୍ଷୀୟ ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୯ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୩ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୪୯ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ନିଜର ଲେଗ୍ ବ୍ରେକ୍ ବୋଲିଂ ସହିତ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ରେହାନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରେହାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଇଂଲଣ୍ଡର ନଟିଂହାମରେ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ରେହାନଙ୍କ ପିତା ନୈମ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିଲା। ନୈମ ନିଜେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ରହିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି।
JUST IN 🚨🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) April 23, 2026
Delhi Capitals have signed Rehan Ahmed as replacement for Ben Duckett for #IPL2026 pic.twitter.com/YZaVV7Gm3Z
ରେହାନ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ରେହାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ଅପେକ୍ଷା ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭର (୭-୧୫) ଗୁଡ଼ିକରେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ରେହାନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ‘ସ୍ମାର୍ଟ ବିଜନେସ୍’ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।