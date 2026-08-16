ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ; ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ସହ ମହାମୁକାବିଲା
ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : August 16, 2026 at 3:52 PM IST
Women’s Asia Cup 2026: ୟୁଏଇ (UAE) ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସିନିୟର ବ୍ୟାଟର ଆଲିଆ ରିୟାଜଙ୍କୁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ରା ଅମୀନ ଏବଂ ସଦାଫ ଶମ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ୱାହାବ ରିୟାଜ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ନିୟମିତ ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ସନା ଉଭୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' (The Hundred) ରେ ଖେଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହଂକଂ, ଭାରତ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସହ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ'ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧'𝐬 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🇵🇰— Female Cricket (@imfemalecricket) August 16, 2026
Aliya Riaz, Tasmia Rubab and Humna Bilal miss out ❌
The team will undergo a training camp from August 16 to 25 🏏#CricketTwitter pic.twitter.com/ZsoJWwDrWz
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜାପାନର ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଠାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବ। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ୨୨ ତାରିଖରେ ହିଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା।
ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ:
ଫାତିମା ସନା (ଅଧିନାୟିକା), ଆୟେଶା ଜାଫର, ଇମାନ ନସୀର, ଏମାନ ଫାତିମା, ଗୁଲ୍ ଫିରୋଜା, ମୋମିନା ରିୟାସତ, ମୁନିବା ଅଲୀ ସିଦ୍ଦିକି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନଜିହା ଅଲଭି, ନଶରା ସୁନ୍ଧୁ, ସାଦିଆ ଇକବାଲ, ସାୟରା ଜବୀନ, ଶୱାଲ ଜୁଲଫିକାର, ତୁବା ହସନ, ଉମ୍ମ-ଏ-ହାନି, ୱହିଦା ଅଖତର।
ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି: ତସମିୟା ରୁବାବ, ହୁମ୍ନା ବିଲାଲ, ମହମ ଅନୀସ, ସଦଫ ଶମସ।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ:
ଫାତିମା ସନା (ଅଧିନାୟିକା), ଆଲିଆ ରିୟାଜ, ଆୟେଶା ଜାଫର, ଇମାନ ନସୀର, ଏମାନ ଫାତିମା, ଗୁଲ୍ ଫିରୋଜା, ହୁମ୍ନା ବିଲାଲ, ମୋମିନା ରିୟାସତ, ମୁନିବା ଅଲୀ ସିଦ୍ଦିକି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନଶରା ସୁନ୍ଧୁ, ସାୟରା ଜବୀନ, ଶୱାଲ ଜୁଲଫିକାର, ତସମିୟା ରୁବାବ, ତୁବା ହସନ ଏବଂ ଉମ୍ମ-ଏ-ହାନି।
ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି: ନତାଲିଆ ପରଭେଜ, ୱହିଦା ଅଖତର, ସାଦିଆ ଇକବାଲ, ସୈୟଦା ଅରୁବ ଶାହ, ରମୀନ ଶମୀମ।
ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାହୋରସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ୧୦ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସିଆ କପ୍ ଶେଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ଦଳକୁ ଜାପାନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅଛି।