ପାକିସ୍ତାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆର୍ମୀ
Sri Lankan team security in Pakistan: ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : November 14, 2025 at 1:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ସିରିଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଟିମ୍ ର ଗସ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାଜି ହେବା ପରେ ସରକାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ପାକିସ୍ତାନୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ସେନା ଏବଂ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ନକଭି ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଗସ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ଗଭୀର ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଛି।"
PAK ARMY TAKES CHARGE
Pakistan hands over full security of the Sri Lankan cricket team to Pakistan Army and rangers.
players showed great bravery deciding to stay, army chief asim munir personally assured their safety.
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିତା ବନ୍ଦାରା ତେନ୍ନାକୁନଙ୍କୁ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ନିଜେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ।"
ନକଭି କହିଛନ୍ତି, "ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ବୈଠକ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ।"
ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିସାନାୟକେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଥିଲା।
