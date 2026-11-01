ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ମହାରେକର୍ଡ; ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୩ ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଜିତିଲା ଟାଇଟଲ୍
Pakistan vs Sri Lanka: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି।
Published : November 1, 2026 at 10:06 AM IST
Tri Series Final 2026: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 326 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଭାରତର 24 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଫାଇନାଲରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍। ଭାରତ 2002 ମସିହାରେ ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ କାରନାମା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 325 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ 48.3 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 331 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଷ୍କା ଏବଂ କମିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 87 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଷ୍କା 38 ରନ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ମେଣ୍ଡିସ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 8 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ କମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ 131 ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
ପବନ ରତ୍ନନାୟକେ 77 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ତଳ ଅର୍ଡରର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 325 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଶାହୀନ ଆଫ୍ରିଦି, ନସିମ ଶାହ, ସଲମାନ ଆଗା ଏବଂ ହାରିସ ରଉଫ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
Spectacular batting sees Pakistan secure victory in the tri-series final over Sri Lanka 💥 📝: https://t.co/hpiOYpz7O2 https://t.co/7md0rayV20— ICC (@ICC) October 31, 2026
326 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାକିସ୍ତାନର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ମାଜ ସଦାକତ 5 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାବର ଆଜମ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର 14 ରନ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦଳ ମୁସ୍କିଲ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାଦ ବେଗ୍, ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି 149 ରନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।
ବେଗ୍ 74 ରନ୍ ଏବଂ ଫଖର ଜମାନ 127 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ମଧ୍ୟ 17 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅରଫାତ ମିନ୍ହାସ ମାତ୍ର 31 ବଲ୍ରେ 61 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳି ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ହସନ ନୱାଜ 45 ବଲ୍ରେ 37 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କା 3ଟି ଏବଂ ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।