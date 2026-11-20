ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ବଦଳିଗଲା WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ
PAK vs SL: ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ 90 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଘରୋଇ ଦଳ ମାତ୍ର 13 ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
Published : November 20, 2026 at 3:51 PM IST
Pakistan vs Sri Lanka: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲା ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ରାୱଲପିଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆଠ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 1-0ରେ ଜିତିନେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ 90 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଘରୋଇ ଦଳ ମାତ୍ର 13 ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ
ଆମିର ଜମାଲ 22ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 34 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଜାନ୍ ଅୱେସ୍ 32 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ପୂର୍ବ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସିରିଜରେ ଚାରିଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରାଜୟର ବଡ଼ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 98 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ 227 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମିଲନ ରତ୍ନାୟକେ ଅପରାଜିତ 66 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ 316 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
A dominant display from Pakistan seals a 1-0 Test series win over Sri Lanka 👊 #WTC27 | 📝: https://t.co/A5oSCPhPSd https://t.co/qm428Fve6E— ICC (@ICC) November 20, 2026
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରେ ହିରୋ ରହିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଆବାସ
ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆବାସଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଏବଂ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 55 ରନ୍ ଦେଇ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆବାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ରଜାଉଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 145 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥାଏ।
ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା କହିଲେ ଏହି ଦଳ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଦଳ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2026ରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନାହିଁ। 1997 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନିରାଶାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗସ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।
A look at the latest #WTC27 table following Pakistan’s series win over Sri Lanka in Rawalpindi 👀 Try out the standings predictor to see where your favourite team could finish ➡️ https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/eKl2wJLgzd— ICC (@ICC) November 20, 2026
WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସ୍ଥିତି
ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2024 ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଲତାନ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡବ୍ଲୁଟିସି (WTC) ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ପରି ଭାରତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ ଡବ୍ଲୁଟିସି ଫାଇନାଲ ରେସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।
WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଦଳ?
|ଦଳ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ବିଜୟ
|ପରାଜୟ
|ଡ୍ର
|ପଏଣ୍ଟ କାଟ
|ପଏଣ୍ଟ
|ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ
|ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
|8
|6
|2
|0
|0
|72
|75
|ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|13
|9
|4
|0
|0
|108
|69.23
|ଭାରତ
|11
|5
|4
|2
|0
|68
|51.52
|ବାଂଲାଦେଶ
|9
|3
|4
|2
|0
|44
|40.74
|ଇଂଲଣ୍ଡ
|16
|7
|8
|1
|14
|74
|38.54
|ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
|14
|3
|8
|3
|2
|46
|27.38
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|8
|1
|3
|4
|15
|13
|13.54
|ପାକିସ୍ତାନ
|11
|3
|7
|1
|24
|16
|12.12