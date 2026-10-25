ପାକିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା। ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ମିଳିଥିବାବେଳେ, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି।
Published : October 25, 2026 at 10:54 AM IST
Pakistan Test Squad: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ 14 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତିନି ଜଣ ଅନ୍କ୍ୟାପଡ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶାନ୍ ମସୁଦ୍, ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଏବଂ ଇମାମ-ଉଲ୍-ହକ୍ଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଏବଂ ଇମାମ-ଉଲ୍-ହକ୍ଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ଦେନାହିଁ। ରିଜୱାନ୍ ଏବଂ ଇମାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ ମସୁଦ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସେ ନିଜ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 90 ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଝିରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ଥରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। ଆଗା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ୍ସ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରେଡ୍-I 2026-27 ରେ କିଙ୍ଗସମେନ୍ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଏକ ତ୍ରିଶତକ ଏବଂ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଅଲି ଉସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
Pakistan have named a 14-member squad leaving out Shan Masood, Sajid Khan and Noman Ali for their home Tests against SL. Two more seamers will be added after a three-day tour game against the visitors https://t.co/22gn2tWeZd— Cricinfo (@cricinfo) October 24, 2026
ତିନି ଜଣ ଅନ୍କ୍ୟାପଡ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ
ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ସମୀର ମିନ୍ହାସ, ମହମ୍ମଦ ତାହା ଓ ମହମ୍ମଦ ସୁଲେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ତାହା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 730 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ଶତକ ଏବଂ 225 ରନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ସାମିଲ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହମ୍ମଦ ସୁଲେମାନ 652 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସମୀର ମିନ୍ହାସଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 405 ରନ୍ ବାହାରିଛି।
ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆବାସ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରେଡ୍-ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତିନି ଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 4 ରୁ 6 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସଲାମାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ।
Domestic performers rewarded in Pakistan's squad for the upcoming #WTC27 series against Sri Lanka 🏏 https://t.co/LI0bBCAnGR— ICC (@ICC) October 24, 2026
ପାକିସ୍ତାନ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମହାଲଢ଼େଇ 9 ରୁ 13 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୱଲପିଣ୍ଡିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ 17 ରୁ 21 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଆଇସିସି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025-27 ର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ:
ବାବର ଆଜମ (ଅଧିନାୟକ), ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଫଜଲ, ଅଲି ଉସମାନ, ଅରାଫାତ ମିନ୍ହାସ, ଅଜାନ ଅୱୈସ, ମହମ୍ମଦ ଆବାସ, ମହମ୍ମଦ ଗାଜି ଗୋରୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ସୁଲେମାନ, ମହମ୍ମଦ ତାହା, ରଜାଉଲ୍ଲା, ସାଦ୍ ବେଗ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା, ସମୀର ମିନ୍ହାସ ଏବଂ ସଉଦ୍ ଶକିଲ୍।