ETV Bharat / sports

Babar Azam: ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ବାବର ଆଜମ

Babar Azam: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ବାବର ନିଜର ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

Babar Azam
ବାବର ଆଜମ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pak vs WI 1st Test: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ବାବର ଆଜମ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ହିଁ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି।

ବାବର ଆଜମ ଫ୍ଲପ୍

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବାବର ଆଜମ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ବର ୪ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୩୮ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୨୩ ରନ୍‌ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶାନ୍ ମସୁଦ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଜମି ରହିଛନ୍ତି। ମସୁଦ୍ ୧୩୭ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଇମାମ-ଉଲ୍-ହକ୍‌ଙ୍କ ସହ ସେ ୧୫୫ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇମାମ ୧୦୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୬୩ ରନ୍‌ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୯୮.୫ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୧୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। କାଭେମ୍ ହଜ୍ ୧୮୩ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ୯ଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱିକେଟ୍‌କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାଇ ହୋପ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୮୨ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୯୨ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବାବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସଙ୍କୁ ୩ଟି ଏବଂ ଖୁରମ ଶେହଜାଦଙ୍କୁ ୨ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୪୮ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ୍ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୧୧୨ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଚାରୋଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ ତିନିଟି ଏବଂ ଖୁରମ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଅମୀର ଜମାଲ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଲମ୍ବା ବ୍ରେକ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କାହା ସହ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍?

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର-1 ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

୪ ଦିନରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ: ଜିମ୍ବାୱେକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

TAGGED:

PAK VS WI 1ST TEST
BABAR AZAM
BABAR AZAM CAPTAINCY
ବାବର ଆଜମ
PAKISTAN VS WEST INDIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.