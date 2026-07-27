Babar Azam: ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ବାବର ଆଜମ
Babar Azam: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ବାବର ନିଜର ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : July 27, 2026 at 5:16 PM IST
Pak vs WI 1st Test: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ବାବର ଆଜମ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ହିଁ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି।
ବାବର ଆଜମ ଫ୍ଲପ୍
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବାବର ଆଜମ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ବର ୪ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୩୮ଟି ବଲ୍ରୁ ୨୩ ରନ୍ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶାନ୍ ମସୁଦ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜ୍ରେ ଜମି ରହିଛନ୍ତି। ମସୁଦ୍ ୧୩୭ଟି ବଲ୍ରୁ ୮୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଇମାମ-ଉଲ୍-ହକ୍ଙ୍କ ସହ ସେ ୧୫୫ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇମାମ ୧୦୫ଟି ବଲ୍ରୁ ୬୩ ରନ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ICYMI:— Cricbuzz (@cricbuzz) July 27, 2026
Pakistan captain 𝐁𝐚𝐛𝐚𝐫 𝐀𝐳𝐚𝐦 was dismissed for just 23 in the first innings of the 1st Test against West Indies 😬#WIvPAK pic.twitter.com/JYEOMoHq4h
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୯୮.୫ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୧୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। କାଭେମ୍ ହଜ୍ ୧୮୩ଟି ବଲ୍ରୁ ୮୪ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ୯ଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱିକେଟ୍କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାଇ ହୋପ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୮୨ଟି ବଲ୍ରୁ ୯୨ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବାବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସଙ୍କୁ ୩ଟି ଏବଂ ଖୁରମ ଶେହଜାଦଙ୍କୁ ୨ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୪୮ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ୍ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୧୧୨ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି।
A soft dismissal of Babar Azam😓#WIvPAK #PakistanCricket pic.twitter.com/Xhw48JcnP1— Alina Yousuf (@alinayousuf08) July 27, 2026
ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଚାରୋଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ ତିନିଟି ଏବଂ ଖୁରମ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଅମୀର ଜମାଲ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।