PAK vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶାଦାବ ଖାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ, ହାରିଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ପାକିସ୍ତାନ
PAK vs ENG: ଶାଦାବ ଖାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରି 113 ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ 13ଟି ଚମତ୍କାର ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
Published : October 26, 2026 at 2:27 PM IST
PAK vs ENG: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାଦାବ ଖାନ ରବିବାର ଦିନ (25 ଅକ୍ଟୋବର) ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।
ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଶାଦାବ ଖାନ କେବଳ ଦଳକୁ ଏକ ହାରିଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନମ୍ବର 8 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ତଳ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ 2025ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଶାଦାବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 9 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ବାହାରିଛି।
242 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶାଦାବ ଖାନ କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଳ 103ରନରେ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଦେଖୁଦେଖୁ ସ୍କୋର 131 ରନରେ 8 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ପରେ 154 ରନରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ହାରିଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ସାଦ୍ ବୈଗ୍ (32 ରନ) ଙ୍କର ଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ କେତେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସୁଥିଲେ।
A monumental hundred under pressure from Shadab Khan sends Pakistan into the ODI tri-series final 🤯 📝: https://t.co/XQSIKimJLn https://t.co/78LMS9vj8c— ICC (@ICC) October 25, 2026
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶାଦାବ ଖାନଙ୍କୁ ଶେଷ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କ ସାଥ୍ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10ମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 89 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 81 ରନ୍ ଏକାକୀ ଶାଦାବ ଖାନ ହିଁ କରିଥିଲେ।
ଶାଦାବ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରି 113 ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ 13ଟି ଚମତ୍କାର ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ 47.1 ଓଭରରେ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 243 ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ 1 ୱିକେଟ୍ରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ନମ୍ବର 8 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ତଳ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 100 ରନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଶାଦାବ ଅପରାଜିତ 113 ରନ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Shadab Khan plays an innings of his lifetime to fire Pakistan to an improbable victory over England in the ODI tri-series 👊 📝: https://t.co/XQSIKimJLn https://t.co/jd4iktXlZD— ICC (@ICC) October 25, 2026
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ସିମି ସିଂହ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମେହଦି ହସନ ମିରାଜଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ୧୦୦ ରନ୍ ଲେଖାଏଁ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିସ୍ ୱୋକ୍ସ ଏବଂ ସାମ୍ କରନ୍ 95 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ ରନ୍ କରି ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 46.4 ଓଭରରେ 241 ରନ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।