ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ପରାଜୟ ପରେ ୭ ଖେଳାଳି ଓ ୨ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସାତଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ସହ ରେଡ୍-ବଲ୍ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : September 1, 2026 at 9:47 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାତରୁ ୧୯୪ ରନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୦-୨ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ଏବଂ ଶେଷ ୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟିରେ ପରାଜୟ ପରେ ବୋର୍ଡ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସାତଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ସହ ରେଡ୍-ବଲ୍ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲୀ ଆଗା, ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଏବଂ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଇମାମ ଉଲ୍ ହକ୍ଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଲୀ ଉସମାନ, ଆମିର ଜମାଲ, ମୁହମ୍ମଦ ଆୱାଇସ ଜଫର ଏବଂ ଖୁରମ ଶହଜାଦଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
Pakistan make major changes to squad and coaching staff ahead of the third #WTC27 Test against England 👀https://t.co/RLSTnnizg7— ICC (@ICC) August 31, 2026
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି, 'ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସାତଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାତଜଣ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି।'
ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୁବ ଏବଂ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ସୈମ ଆୟୁବ (୮ ଟେଷ୍ଟ), ଅବଦୁଲ୍ଲା ଫଜଲ (୨ ଟେଷ୍ଟ) ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅରାଫାତ ମିନହାସଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଚାରିଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଜୁନିୟର, ସାଦ ବେଗ, ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଏବଂ ରଜାଉଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
Mohammad Rizwan ❌— Cricbuzz (@cricbuzz) September 1, 2026
Salman Agha ❌
Imam ul Haq ❌
Ali Usman ❌
Aamer Jamal ❌
Awais Zafar ❌
Khurram Shahzad ❌
In case you missed it, Pakistan SENT BACK seven of their players from the squad in England 🤯🤯 pic.twitter.com/CebFUpjhVo
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କେବଳ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ପରିବେଶ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରେଡ୍-ବଲ୍ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଉମର ଗୁଲଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ବାକି ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମାଇକ ହେସନ ଏବଂ ଏଶ୍ଲେ ନୋଫକେ ସମ୍ଭାଳିବେ।
ପାକିସ୍ତାନ ଅପଡେଟ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ: ବାବର ଆଜମ (ଅଧିନାୟକ), ଅବଦୁଲ୍ଲା ଫଜଲ, ଅରାଫାତ ମିନହାସ, ଅଜାନ ଆୱାଇସ, ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ, ମହମ୍ମଦ ଅଲୀ, ମୁହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ, ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଜୁନିୟର, ମୁହମ୍ମଦ ଗାଜୀ ଘୋରୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରଜାଉଲ୍ଲା, ସାଦ ବେଗ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୈମ ଆୟୁବ, ସାଜିଦ ଖାନ, ସଉଦ ଶକିଲ, ଶାନ ମସୁଦ ଏବଂ ଉବାଇଦ ଶାହ।