ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ICC ନେଲା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ICC Penalized Haris Rauf: ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
Published : October 28, 2026 at 3:43 PM IST
Haris Rauf Fined: ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ICC ରୌଫ୍ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ଏକ ଅଂଶ କାଟି ନେଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରଉଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଇସିସି 20% ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ସେ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତା (କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ)ର ଲେଭଲ-1 ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 2.2 ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହାରିସ୍ଙ୍କର ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ବିଗତ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭୁଲ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୋଟ 5 ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କଟିସାରିଛି।
କଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?
ପାକିସ୍ତାନ ଇନିଂସର 46ତମ ଓଭରରେ ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ଏଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଏକ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଅମ୍ପାୟାର ଶରଫୁଦୌଲା ଇବନେ ସାହିଦଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୌଫ୍ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ଟେକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଏକପାଖିଆ ହୋଇ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ 20% ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଏବଂ 1 ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
One of Pakistan's most in-form players has been sanctioned by the ICC following an incident in the ODI against England on Sunday. https://t.co/cDkxt1aoxV— ICC (@ICC) October 28, 2026
ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଦଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 2.22 ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଶେଷ ନକରେ, ତେବେ ପ୍ରତି ଓଭର ବିଳମ୍ବ ହିସାବରେ ଜରିମାନା ଲାଗିଥାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ 3 ଓଭର ପଛରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 15% ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଶୁଣାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 242 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 154 ରନ୍ରେ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶାଦାବ ଖାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଅପରାଜିତ 113 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ 1 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।