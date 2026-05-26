ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ପାକିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିନାୟକ ମାର୍ଶ, ଏହି ଖେଳାଳି ସମ୍ଭାଳିବେ ଦଳର କମାଣ

ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

AUS vs PAK ODI Series
ପାକିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିନାୟକ ମାର୍ଶ (IANS)
Published : May 26, 2026 at 5:05 PM IST

AUS vs PAK ODI Series, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି। ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍ ଦଳର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର ଅଂଶ ଥିବା ମାର୍ଶ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଗୋଡ଼ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ଆଘାତ କାରଣରୁ ୩୦ ମଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଶ ଏବେ ଆଗାମୀ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପର୍ଥରେ ରହିବେ। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳରେ ମାର୍ଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍ଶ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏହି ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି।

କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗାମୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଶ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପର୍ଥରେ ହିଁ ରହିବେ। ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।’ ମାର୍ଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଓପନର୍ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଦଳର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି।

କମିନ୍ସ, ହେଜଲଉଡ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଡ୍ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବେ। ଇଂଲିସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୪ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯିବ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା

ଶାହିନ୍ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବାବର ଆଜମ, ଶାଦାବ ଖାନ, ନସିମ ଶାହ, ହାରିସ ରଉଫ ଏବଂ ସୁଫିୟାନ ମୋକିମଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିନଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ: ଶାହିନ୍ ଆଫ୍ରିଦି (ଅଧିନାୟକ), ସଲମାନ ଆଘା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ବାବର ଆଜମ, ଶାଦାବ ଖାନ, ହାରିସ ରଉଫ, ନସିମ ଶାହ, ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ, ସୁଫିୟାନ ମୋକିମ, ଅବଦୁଲ ସମଦ, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ଶାମିଲ ହୁସେନ, ମାଜ ସଦାକତ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୋହୈଲ ନଜିର, ଅରାଫାତ ମିନହାସ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଦାନିୟାଲ।

