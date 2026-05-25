Padma Shri: ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କଲେ ସମ୍ମାନିତ
Published : May 25, 2026 at 7:00 PM IST
Harmanpreet Kaur Padma Shri, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଏବଂ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଥିବା ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳ ଜଗତର ନଅ ଜଣ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।। ଯିଏ ନିଜର ଚମତ୍କାର ନେତୃତ୍ୱ, ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍
୨୦୨୫ ମସିହା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ କେବଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି।
#WATCH | Delhi | President Droupadi Murmu confers Padma Shri on India women's cricket captain Harmanpreet Kaur for her contributions in the field of Sports (Cricket)— ANI (@ANI) May 25, 2026
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଦିନିକିଆ (ୱାନଡେ) ଏବଂ ୨୦୦୯ ଜୁନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୨୦୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କ୍ୟାରିୟରର ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୧୬୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୯୫ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।
ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ (ଆକଳନ)
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟିକା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ୪୮ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ରେକର୍ଡ ୧୩୫ରୁ ଅଧିକ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇଛନ୍ତି।
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ହାଇ-ଜମ୍ପର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଗୋଲକିପର ସବିତା ପୁନିଆ, ଅଭିଜ୍ଞ କୋଚ୍ ବଲଦେବ ସିଂହ, କେ. ପଜନିଭେଲ ଏବଂ ଭଗବାନଦାସ ରାୟକୱାରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲାଦିମିର ମେସ୍ତଭିରିଶଭିଲିଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଟେନିସ୍ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ବିଜୟ ଅମୃତରାଜଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଦିଆଯିବ।
ପଦ୍ମଭୂଷଣ (Padma Bhushan)
ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ: ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଦିଗ୍ଗଜ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ (Padma Shri)
- ରୋହିତ ଶର୍ମା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ।
- ହରମନପ୍ରୀତ କୌର: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା।
- ପ୍ରବୀଣ କୁମାର: ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ହାଇ-ଜମ୍ପର।
- ସବିତା ପୁନିଆ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଗୋଲକିପର।
- ବଲଦେବ ସିଂହ: ହକିର ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କୋଚ୍।
- କେ. ପଜନିଭେଲ: ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ।
- ଭଗବାନଦାସ ରାୟକୱାର: ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ।
- ବ୍ଲାଦିମିର ମେସ୍ତଭିରିଶଭିଲି (ମରଣୋତ୍ତର): ଭାରତର ମହାନ କୁସ୍ତି (Wrestling) କୋଚ୍, ଯିଏ ଅନେକ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।