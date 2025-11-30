ETV Bharat / sports

ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ୍; କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ ?

ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲା ଓସିଏ । ଜାଣନ୍ତୁ ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦର, କେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ।

Online tickets for the Ind vs sA T20I
ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 30, 2025 at 10:47 PM IST

କଟକ: ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଆସୋସିଏସନ ବା ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା । ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, "ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ତେବେ ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳି 7 ଡିସେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ରୁ ରାତି ୮:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ । ଦୁଇ ଦଳ ଓ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଅଫିସିଆଲ୍‌ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ଲାଗୁନ୍‌ରେ ରହିବେ ।"

ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି (ETV Bharat)

ଅନଲାଇନରେ କେବଳ ୨ ହଜାର ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି କରାଯିବ-

ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ୪୨ ହଜାର ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଦେଖି ପାରିବେ । ୨୩ ହଜାର ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି ହେବ, 18400 କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାସ୍‌ ରହିଛି । 5 ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ଟିକେଟ୍‌ କିଣି ପାରିବେ । ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟିକେଟ୍‌ ବିଭ୍ରାଟକୁ ଦେଖି ଏଥର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ୧ ଓ ୩ ଗ୍ୟାଲେରୀ ୧୧ଶହ ଟଙ୍କା, ୨ ଓ ୪ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦାମ୍‌ ୯ ଶହ ଟଙ୍କା । ୫ ନଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ୧୨ ଶହ ଓ ୭ ନଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଟିକେଟ୍‌ ୭ ଶହ ଟଙ୍କା । ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଏନ୍‌କ୍ଲୋଜର ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏସି ବକ୍ସ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା । ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍‌ ୧୦ ହଜର ଓ କର୍ପୋରେଟ୍‌ ବକ୍ସ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ।"


ଅନଲାଇନରେ District by Zomato ଆପରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଵ-

ଆସନ୍ତା କାଲି ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଟିକେଟ୍‌ ଅନଲାଇନ୍‌ ରେ ବିକ୍ରି ହେଵ । ୮ ଓ ୯ ତାରିଖ ରେ କଟକ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍‌ ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟର ରିଡେମ୍ପସନ୍‌ ହେଵ । ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ୟୁନିଟ୍‌ ଗୁଡିକୁ ୩ ଓ ୪ ତାରିଖରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଵ । ଏସ୍‌ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ, ଓସିଏ କନ୍‌ଫରେନ୍ସ ହଲ୍‌ରେ ଏହି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ୫ ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାଡିଅମ ପରିସରରେ ଥିବା କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ସକାଳ ୯ରୁ ସଂଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ।

୮ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଵ ନେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌-

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ରୁ ୪:୩୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟ୍ସ କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସଂଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରୁ ରାତି ୮:୩୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟ୍ସ କରିବ । ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ୬ ଓ ୭ ଖୋଲା ରହିବ, ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଲେ ୧ ଓ ୨ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ୯ ଡିସେମ୍ବର ସଂଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହେଵ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ରୁ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲିବ।


ଗତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍‌ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି (ଜିଏସ୍‌ଟି ସହିତ):
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୧ ଓ ୩ → ₹୧୧୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୨ ଓ ୪ → ₹୯୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୫ → ₹୧୨୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୭ → ₹୭୦୦
- ସ୍ପେସିଆଲ୍‌ ଏନ୍‌କ୍ଲୋଜର → ₹୬୦୦୦
- ଏସି ବକ୍ସ → ₹୮୦୦୦
- ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ → ₹୧୦,୦୦୦
- କର୍ପୋରେଟ୍‌ ବକ୍ସ → ₹୨୦,୦୦୦

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

