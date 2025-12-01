ବାରବାଟୀ ଟି-20; ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ, ନିରାଶ ହେଲେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ

ETV Bharat / sports

ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ କିଣିବାକୁ ଆପ୍ ଲଗଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ନମ୍ବର ଦେଖାଇଲା 30000 ହଜାର । ପରେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଇଲା ସୋଲ୍ଡ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ ଜଣେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ।

ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ
ETV Bharat Odisha Team

December 1, 2025

Updated : December 1, 2025

କଟକ: ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା… କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା, ତାହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଭଳି ହେଲା । ମାତ୍ର ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କେବଳ ୨୦୦୦ ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ଦର୍ଶକ ଏକାଥରେ ଲଗ୍‌-ଇନ୍ କରିଥିଲେ ।

ଅଧାଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା-

ଫଳରେ ସର୍ଭର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଲା । ଆଉ ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏସି ବକ୍ସ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ୨ ଓ ୪ର ଟିକେଟ୍ ସରିଗଲା ଏବଂ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନ୍-ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଗରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି କେବଳ ନିରାଶା ଲାଗିଛି ।ତେବେ ଆସନ୍ତା ୫ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ ।

ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ
ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ । ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦର୍ଶକ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ୪୧ ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ଓସିଏ ଏଥର ମାତ୍ର ୨୩ ହଜାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ତା’ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦୦ ଟିକେଟ ଅନଲାଇନରେ, ୧୧ ହଜାର ଟିକେଟ ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲ୍,କଲେଜ୍ ଓ କ୍ଲବଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦ ହଜାର ଷ୍ଟାଡିୟମ କାଉଣ୍ଟରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଵ । ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିବା ଲୋକେ ୮ ଓ ୯ ଡିସେମ୍ବରରେ କଟକ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ରିଡେମ୍ପସନ୍ କରି ଅରିଜିନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ପାରିବେ ।
online ticket selling
ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ, ନିରାଶ ହେଲେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ

ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ୫ ତାରିଖ-

ଏହି ଭଳି ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ୍ ଓ କ୍ଲବଙ୍କୁ ୩ ଓ ୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାଉଣ୍ଟରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ।

କେତେ ରହିଛି ଟିକେଟ୍ ଦର ?

-ଗ୍ୟାଲେରୀ ୧ ଓ ୩ → ₹୧୧୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୨ ଓ ୪ → ₹୯୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୫ → ₹୧୨୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୭ → ₹୭୦୦
- ସ୍ପେସିଆଲ୍‌ ଏନ୍‌କ୍ଲୋଜର → ₹୬୦୦୦
- ଏସି ବକ୍ସ → ₹୮୦୦୦
- ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ → ₹୧୦,୦୦୦
- କର୍ପୋରେଟ୍‌ ବକ୍ସ → ₹୨୦,୦୦୦

ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବା ପରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳୁ ଆମେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ । ଗୋଟିଏ ବି ଟିକେଟ ମିଳିଲାନାହିଁ । ସେଥିପାଁଇଁ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଲୁ । ଆଶା ଥିଲା 2ଟା ଟିକେଟ ପାଇବୁ । ସେଥଇପାଇଁ 5ଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେକେଟ୍ ପାଇଲୁନାହିଁ । ଗତକାଲିଠୁ ଆପ୍ ଲଗଇନ୍ କରି ରଖିଥିଲୁ । ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ସେଥିପାଁ ବହୁତ ନିରାଶ । 5 ତାରିଖରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ମିଳିବ । ଆମେ ଯିବୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ଟିକେଟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ।"

ଅନଲାଇନରେ District by Zomato ଆପରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି-

ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଟିକେଟ୍‌ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । District by Zomato ଆପରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ କଟକ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍‌ ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟର ରିଡେମ୍ପସନ୍‌ ହେଵ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

December 1, 2025

