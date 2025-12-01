ବାରବାଟୀ ଟି-20; ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଗଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ, ନିରାଶ ହେଲେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ
ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ କିଣିବାକୁ ଆପ୍ ଲଗଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ନମ୍ବର ଦେଖାଇଲା 30000 ହଜାର । ପରେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଇଲା ସୋଲ୍ଡ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ ଜଣେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ।
Published : December 1, 2025 at 6:39 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 6:45 PM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା… କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା, ତାହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଭଳି ହେଲା । ମାତ୍ର ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କେବଳ ୨୦୦୦ ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ଦର୍ଶକ ଏକାଥରେ ଲଗ୍-ଇନ୍ କରିଥିଲେ ।
ଅଧାଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା-
ଫଳରେ ସର୍ଭର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଲା । ଆଉ ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ଏସି ବକ୍ସ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ୨ ଓ ୪ର ଟିକେଟ୍ ସରିଗଲା ଏବଂ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନ୍-ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଗରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି କେବଳ ନିରାଶା ଲାଗିଛି ।ତେବେ ଆସନ୍ତା ୫ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ ।
ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ୫ ତାରିଖ-
ଏହି ଭଳି ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ୍ ଓ କ୍ଲବଙ୍କୁ ୩ ଓ ୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାଉଣ୍ଟରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ।
କେତେ ରହିଛି ଟିକେଟ୍ ଦର ?
-ଗ୍ୟାଲେରୀ ୧ ଓ ୩ → ₹୧୧୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୨ ଓ ୪ → ₹୯୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୫ → ₹୧୨୦୦
- ଗ୍ୟାଲେରୀ ୭ → ₹୭୦୦
- ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଏନ୍କ୍ଲୋଜର → ₹୬୦୦୦
- ଏସି ବକ୍ସ → ₹୮୦୦୦
- ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ → ₹୧୦,୦୦୦
- କର୍ପୋରେଟ୍ ବକ୍ସ → ₹୨୦,୦୦୦
A night under the Barabati lights.— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) December 1, 2025
A clash of giants.
India vs South Africa on 9th December 2025 — Cuttack, we’re ready for your roar! 🔥🇮🇳🇿🇦#INDvsSA #1st #t20cricket #ticket #oca #bcci #odishacricketassociation #barabati #cuttack #barabatiroar #cricket pic.twitter.com/uK2GfoSDnS
ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବା ପରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳୁ ଆମେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ । ଗୋଟିଏ ବି ଟିକେଟ ମିଳିଲାନାହିଁ । ସେଥିପାଁଇଁ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଲୁ । ଆଶା ଥିଲା 2ଟା ଟିକେଟ ପାଇବୁ । ସେଥଇପାଇଁ 5ଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେକେଟ୍ ପାଇଲୁନାହିଁ । ଗତକାଲିଠୁ ଆପ୍ ଲଗଇନ୍ କରି ରଖିଥିଲୁ । ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ସେଥିପାଁ ବହୁତ ନିରାଶ । 5 ତାରିଖରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ମିଳିବ । ଆମେ ଯିବୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ଟିକେଟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ।"
ଅନଲାଇନରେ District by Zomato ଆପରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି-
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । District by Zomato ଆପରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ କଟକ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟର ରିଡେମ୍ପସନ୍ ହେଵ ।
🎟️ The wait is OVER! Tickets for the blockbuster IND vs SA 1st T20I at Barabati Stadium, Cuttack are going LIVE tomorrow at 2 PM!— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) November 30, 2025
👉 Tickets for the following stands will be made available for online sale: New Pavilion, Special Enclosure, AC Gallery Box, Gallery No. 2, Gallery… pic.twitter.com/feJ0c17oi0
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ